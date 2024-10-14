К зиме на уборку снега в Новосибирской области выйдут более 1150 единиц техники

Posted 14 октября, 07:33
Published 14 октября, 07:33
Modified 14 октября, 07:35
Updated 14 октября, 07:35
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ответственным службам разработать меры для улучшения зимнего содержания дорог. Он подчеркнул необходимость постоянного прогресса и внедрения новых инициатив для повышения качества дорожных работ.
«На следующем оперативном совещании жду отчет о том, что было подготовлено и реализовано за лето, а также какие меры будут приняты зимой для улучшения состояния дорог», — поручил глава региона министру транспорта Анатолию Костылевскому.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский сообщил о готовности дорожных служб к зимнему сезону. В настоящее время завершается подготовка сети автодорог к наступлению холодов, проводятся анализы состояния дорожного покрытия и выдаются задания для планировки и профилирования щебеночных и грунтовых дорог. Особое внимание уделяется состоянию школьных маршрутов, дефекты на которых устраняются в рамках имеющихся финансовых лимитов.
Подрядные организации активно заготовляют противогололедные материалы, горюче-смазочные материалы и готовят специализированную технику для зимних условий. В случае неблагоприятных погодных условий для обеспечения проезда будет привлекаться сторонняя техника. В зимний период на уборке дорог планируется задействовать более 1150 единиц специализированной дорожной техники, а также организовать 36 передвижных пунктов обогрева для водителей и пассажиров. Для вывозки снега в Новосибирской области предусмотрено 86 площадок для складирования, способных вместить 1,557 миллиона кубических метров снега.