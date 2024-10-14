К зиме на уборку снега в Новосибирской области выйдут более 1150 единиц техники

Подрядные организации активно заготовляют противогололедные материалы, горюче-смазочные материалы и готовят специализированную технику для зимних условий. В случае неблагоприятных погодных условий для обеспечения проезда будет привлекаться сторонняя техника. В зимний период на уборке дорог планируется задействовать более 1150 единиц специализированной дорожной техники, а также организовать 36 передвижных пунктов обогрева для водителей и пассажиров. Для вывозки снега в Новосибирской области предусмотрено 86 площадок для складирования, способных вместить 1,557 миллиона кубических метров снега.