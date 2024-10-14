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Posted 14 октября, 07:33

Published 14 октября, 07:33

Modified 14 октября, 07:35

Updated 14 октября, 07:35

Совещание в правительстве региона

К зиме на уборку снега в Новосибирской области выйдут более 1150 единиц техники

14 октября 2024, 07:33
Фото: Правительство Новосибирской области
Совещание в правительстве региона
Губернатор Андрей Травников поручил профильному ведомству разработать меры по совершенствованию содержания дорог зимой.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ответственным службам разработать меры для улучшения зимнего содержания дорог. Он подчеркнул необходимость постоянного прогресса и внедрения новых инициатив для повышения качества дорожных работ.

«На следующем оперативном совещании жду отчет о том, что было подготовлено и реализовано за лето, а также какие меры будут приняты зимой для улучшения состояния дорог», — поручил глава региона министру транспорта Анатолию Костылевскому.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский сообщил о готовности дорожных служб к зимнему сезону. В настоящее время завершается подготовка сети автодорог к наступлению холодов, проводятся анализы состояния дорожного покрытия и выдаются задания для планировки и профилирования щебеночных и грунтовых дорог. Особое внимание уделяется состоянию школьных маршрутов, дефекты на которых устраняются в рамках имеющихся финансовых лимитов.

Подрядные организации активно заготовляют противогололедные материалы, горюче-смазочные материалы и готовят специализированную технику для зимних условий. В случае неблагоприятных погодных условий для обеспечения проезда будет привлекаться сторонняя техника. В зимний период на уборке дорог планируется задействовать более 1150 единиц специализированной дорожной техники, а также организовать 36 передвижных пунктов обогрева для водителей и пассажиров. Для вывозки снега в Новосибирской области предусмотрено 86 площадок для складирования, способных вместить 1,557 миллиона кубических метров снега.

Будет сложно и переживут не все — прогноз погоды на зиму
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Дороги#Андрей Травников#Зима#Техника#Уборка снега
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