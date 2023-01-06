Жительница Новосибирска посоветовала не гулять в центре из-за толпы людей

По мнению сибирячки Татьяны, из-за столпотворения трудно наслаждаться прогулками по новогодней улице Ленина. Также тяжело находиться в метро, где вечерами собираются толпы людей, прячась от метели.
«Очень многолюдно и днем и вечером в центре. Иногда даже на парковках нет мест и трудно выехать. А про уборку улиц от снега я вообще молчу. Тесно и так, да ещё людям приходится перепрыгивать через сугробы. Новогодняя столица, по моему мнению, не была готова к такому наплыву туристов», - рассказала Татьяна Atas.info.
При этом сибирячка не стала скрывать, что ей понравилось, как украсили Новосибирск к 2023 году. Ранее туристы дали оценку Новогодней столице.