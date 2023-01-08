"Тем ценны и особенно приятны праздники, что они конечны, а за ними наступают трудовые будни. От всей души благодарю всех новосибирцев, принимавших участие в праздниках Новогодней столицы России, и всех тех, кто трудился, чтобы в Новосибирске состоялось это замечательное событие", - написал глава Новосибирска в своем телеграм-канале.