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Мэр Новосибирска передал Суздалю титул "Новогодней столицы России"

Сегодня, 02:53
Фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя
Следующей новогодней столицей России стал Суздаль

В Новосибирске передачей снежинки завершен проект "Новогодняя столица России"

Цифровая снежинка, символ новогодней столицы, отправилась из Новосибирска в Суздаль. На этом большой новогодний проект в столице Сибири завершен

В Новосибирске завершен проект "Новогодняя столица России". В субботу, 7 января, мэр Анатолий Локоть на Михайловской набережной передал символ проекта, цифровую снежинку, своем коллеге из Суздаля Сергею Сахарову. 

"Тем ценны и особенно приятны праздники, что они конечны, а за ними наступают трудовые будни. От всей души благодарю всех новосибирцев, принимавших участие в праздниках Новогодней столицы России, и всех тех, кто трудился, чтобы в Новосибирске состоялось это замечательное событие", - написал глава Новосибирска в своем телеграм-канале.

Торжественная церемония передачи символа "Новогодней столицы России" состоялась после завершения фестиваля колокольных звонов, который прошел на Михайловской набережной

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#Город#Новосибирск#Мэрия#Новогодняя столица#Снежинка
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