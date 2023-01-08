В Новосибирске завершен проект "Новогодняя столица России". В субботу, 7 января, мэр Анатолий Локоть на Михайловской набережной передал символ проекта, цифровую снежинку, своем коллеге из Суздаля Сергею Сахарову.
"Тем ценны и особенно приятны праздники, что они конечны, а за ними наступают трудовые будни. От всей души благодарю всех новосибирцев, принимавших участие в праздниках Новогодней столицы России, и всех тех, кто трудился, чтобы в Новосибирске состоялось это замечательное событие", - написал глава Новосибирска в своем телеграм-канале.
Торжественная церемония передачи символа "Новогодней столицы России" состоялась после завершения фестиваля колокольных звонов, который прошел на Михайловской набережной