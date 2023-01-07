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Впервые в Новосибирске прошел фестиваль колокольных звонов на Михайловской набережной

Сегодня, 07:31
Фото: телеграм канал Анны Терешковой
Впервые на набережной в Новосибирске в честь Рождества открылся фестиваль колокольных звонов.

7 января фестиваль колокольных звонов прошел на набережной в Новосибирске

Фестиваль колокольных звонов открылся на Михайловской набережной 7 января в честь Рождества Христова трезвонами Алексея Талашкина, звонаря Новосибирского храма во имя Михаила Архангела.

7 января 2023 года на Михайловской набережной Новосибирска каждые полчаса звучат колокольные звоны. Десять звонарей из разных регионов России приехали в Новосибирск, чтобы показать свое мастерство - для этого на набережной установили передвижные колокольни. Трезвоны каждого звонаря будут звучать 10 минут - каждый полчаса, а в перерывах звонари дадут желающим мастер-классы.

Мероприятие завершится в 17.00 закрытием фестиваля и передачей смарт-снежинки древнему русскому городу Суздалю, который стал следующей новогодней столицей России. Завершится фестиваль звонов трезвонами Натальи Чичеровой - звонаря Ризоположенского женского монастыря Преподобенской колокольни из Суздаля. 

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новый год#Новосибирск#Анна Терешкова#Рождество#Михайловская набережная#Снежинка
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