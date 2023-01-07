7 января 2023 года на Михайловской набережной Новосибирска каждые полчаса звучат колокольные звоны. Десять звонарей из разных регионов России приехали в Новосибирск, чтобы показать свое мастерство - для этого на набережной установили передвижные колокольни. Трезвоны каждого звонаря будут звучать 10 минут - каждый полчаса, а в перерывах звонари дадут желающим мастер-классы.