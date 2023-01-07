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Снежинка из Новосибирска уезжает в Суздаль, который стал Новогодней столицей 2024

Сегодня, 04:58
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Домик Снежинки на Михайловской набережной в Новосибирске, зима 2022-2023

7 января 2023 года Новосибирск передаст Суздалю символ Новогодней столицы - Снежинку

Сегодня 7 января в 17.00 на Михайловской набережной в Домике Снежинки состоится передача символа Новогодней столицы представителю Суздаля. Новосибирск получил Снежинку в стиле казаковской филиграни от Новгорода, а в Суздаль уедет смарт-снежинка, сделанная с участием тысяч новосибирцев.

Мэр Анатолий Локоть примет участие в передаче смарт-снежинки 7 января в 17.00 в Домике Снежинки на Михайловской набережной. Снежинка уедет в Суздаль, который стал следующей Новогодней столицей России.

Интерактивная снежинка в Новосибирске создана из тысяч снежинок, которые сделали горожане. Часть из них была нарисована летом 2022 года в рамках проекта "Новосибирск - Новогодняя столица", а часть была создана руками новосибирцев на интерактивных экранах в центре города и на Михайловской набережной. Домик снежинки стал своеобразной фотозоной и еще одним элементом праздничного оформления Новосибирска.

Режиссер из Новосибирска снял фильм, в котором фигурирует каток у НОВАТ, скандально известный своей формой.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новый год#Новосибирск#Новосибирская область#Дед Мороз#Снежинка
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