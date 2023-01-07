Интерактивная снежинка в Новосибирске создана из тысяч снежинок, которые сделали горожане. Часть из них была нарисована летом 2022 года в рамках проекта "Новосибирск - Новогодняя столица", а часть была создана руками новосибирцев на интерактивных экранах в центре города и на Михайловской набережной. Домик снежинки стал своеобразной фотозоной и еще одним элементом праздничного оформления Новосибирска.