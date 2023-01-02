Фестиваль снежных баб начался на Михайловской набережной в Новосибирске

Фестиваль снежных баб пройдет со 2 по 6 января, о чем ранее сообщали в мэрии города. В программе запланированы конкурсы на лучшие сани, эстафеты и снежные битвы.
Самое интересное, что также запланировано празднование Дня сибирского валенка и снежная дискотека. Принять участие в мероприятии может любой желающий, говорила вице-мэр Анна Терешкова. Каждый новосибирец может слепить свою снежную бабу.
Кроме того, с 4 января в Новосибирске начнется фестиваль снежных фигур в Центральном парке. Подведение итогов на самую лучшую экспозицию состоится 8 января. В событии примут участие команды из Новосибирска, Красноярска, Омска, Якутска и других российских городов. Тема фестиваля - «Вся Россия в моем городе». Один из главных призов за участие – кубок мэра.