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Фестиваль снежных баб начался на Михайловской набережной в Новосибирске

Сегодня, 11:23
Фото: atas.info
Мероприятие проходит на набережной
В Новосибирске стартовал фестиваль снежных баб, который проводят на Михайловской набережной.

Фестиваль снежных баб пройдет со 2 по 6 января, о чем ранее сообщали в мэрии города. В программе запланированы конкурсы на лучшие сани, эстафеты и снежные битвы.

Самое интересное, что также запланировано празднование Дня сибирского валенка и снежная дискотека. Принять участие в мероприятии может любой желающий, говорила вице-мэр Анна Терешкова. Каждый новосибирец может слепить свою снежную бабу.

Долгожданный фестиваль снежной скульптуры состоится в Новосибирске
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Кроме того, с 4 января в Новосибирске начнется фестиваль снежных фигур в Центральном парке. Подведение итогов на самую лучшую экспозицию состоится 8 января. В событии примут участие команды из Новосибирска, Красноярска, Омска, Якутска и других российских городов. Тема фестиваля - «Вся Россия в моем городе». Один из главных призов за участие – кубок мэра.

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Фестиваль
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