Фестиваль снежных баб начался на Михайловской набережной в Новосибирске

Кроме того, с 4 января в Новосибирске начнется фестиваль снежных фигур в Центральном парке. Подведение итогов на самую лучшую экспозицию состоится 8 января. В событии примут участие команды из Новосибирска, Красноярска, Омска, Якутска и других российских городов. Тема фестиваля - «Вся Россия в моем городе». Один из главных призов за участие – кубок мэра.