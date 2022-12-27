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Долгожданный фестиваль снежной скульптуры состоится в Новосибирске

Сегодня, 06:35
Фото: novo-sibirsk.ru
Фестиваль впервые пройдет в Центральном парке

Фестиваль снежной скульптуры пройдет в Центральном парке Новосибирска

В Новосибирске проведут фестиваль снежных скульптур. Их установят не в Первомайском сквере, а в Центральном парке. Подробности рассказала вице-мэр Анна Терешкова во время аппаратного совещания.

23-й фестиваль-выставка снежных скульптур пройдёт в Новосибирске с 4 по 25 января. Мероприятие проведут на территории парка «Центральный», сообщила Анна Терешкова. С 4 участники создадут снежные фигуры, а 8 января пройдет подведение итогов. Выставка запланирована до 25 января.

Ранее в пресс-службе мэрии Новосибирска уточняли, что снежные кубы разместят на аллее Центрального парка впервые. Фестиваль всегда проходил на территории Первомайского сквера.

В событии примут участие команды из Новосибирска, Красноярска, Омска, Якутска и других российских городов. Главная тема фестиваля - «Вся Россия в моем городе». Один из символичных призов за участие – кубок мэра.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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