23-й фестиваль-выставка снежных скульптур пройдёт в Новосибирске с 4 по 25 января. Мероприятие проведут на территории парка «Центральный», сообщила Анна Терешкова. С 4 участники создадут снежные фигуры, а 8 января пройдет подведение итогов. Выставка запланирована до 25 января.
Ранее в пресс-службе мэрии Новосибирска уточняли, что снежные кубы разместят на аллее Центрального парка впервые. Фестиваль всегда проходил на территории Первомайского сквера.
В событии примут участие команды из Новосибирска, Красноярска, Омска, Якутска и других российских городов. Главная тема фестиваля - «Вся Россия в моем городе». Один из символичных призов за участие – кубок мэра.
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