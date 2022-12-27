Фестиваль снежной скульптуры пройдет в Центральном парке Новосибирска

В Новосибирске проведут фестиваль снежных скульптур. Их установят не в Первомайском сквере, а в Центральном парке. Подробности рассказала вице-мэр Анна Терешкова во время аппаратного совещания.