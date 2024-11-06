В Новосибирске спасли годовалую девочку с огромной головой

О том, что обхват головы девочки значительно превышает норму, первой забила тревогу педиатр на очередном приеме. У младенцев такого возраста нормальный обхват головы обычно составляет около 45 сантиметров, однако у этого ребенка он достиг критических 50 сантиметров. Срочное обследование в детском неврологическом отделении НОКБ подтвердило диагноз «гидроцефалия», или, как её еще называют, «водянка мозга». Это опасное состояние, при котором жидкость накапливается в полостях головного мозга, угрожая сдавливанием его структур и серьёзными осложнениями.