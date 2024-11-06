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Posted 6 ноября, 06:55

Published 6 ноября, 06:55

Modified 6 ноября, 06:57

Updated 6 ноября, 06:57

Работа хирургов

В Новосибирске спасли годовалую девочку с огромной головой

6 ноября 2024, 06:55
Фото: Новосибирская областная клиническая больница. Работа хирургов
Врачи Новосибирской областной клинической больницы провели уникальную операцию по спасению годовалой девочки, страдавшей от окклюзионной гидроцефалии — заболевания, из-за которого череп ребенка значительно увеличился в размере. Заболевание представляло смертельную угрозу.

О том, что обхват головы девочки значительно превышает норму, первой забила тревогу педиатр на очередном приеме. У младенцев такого возраста нормальный обхват головы обычно составляет около 45 сантиметров, однако у этого ребенка он достиг критических 50 сантиметров. Срочное обследование в детском неврологическом отделении НОКБ подтвердило диагноз «гидроцефалия», или, как её еще называют, «водянка мозга». Это опасное состояние, при котором жидкость накапливается в полостях головного мозга, угрожая сдавливанием его структур и серьёзными осложнениями.

Нейрохирурги больницы приняли решение использовать новую методику, ранее не применявшуюся в клинике. Руководил операцией нейрохирург Евгений Мануйлов, который объяснил сложность такого вмешательства: «У детей гидроцефалия не всегда диагностируется сразу после рождения, и наш случай был именно таким. Девочка прожила почти год, пока явные признаки болезни не стали видны. Проведённое обследование подтвердило необходимость немедленного хирургического вмешательства».

Операция включала эндоскопическую тривентрикулостомию, при которой тончайший видеоэндоскоп был введен в боковой желудочек мозга через небольшой разрез. Хирург, ориентируясь по изображениям с эндоскопа, смог проделать отверстия в третьем желудочке мозга, что позволило ликвору (спинномозговой жидкости) циркулировать естественным путем, избегая застоя. Благодаря этому методу удалось избежать установки постоянного шунта, что снижает риск осложнений в будущем.

Операция прошла успешно, и вскоре девочку выписали домой. Специалисты надеются, что повторного вмешательства не потребуется, и теперь малышка сможет развиваться, как и её сверстники.

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