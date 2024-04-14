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Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Отходы валяются за больницей

Больница под Новосибирском выбрасывает на улицу пробирки с кровью

14 апреля 2024, 04:14
Фото: Изображение Midjourney
Отходы валяются за больницей
Искитимцы пожаловались в соцсетях на разбросанные отходы из больницы. Многие боятся, что они могут быть опасны.

Медицинские отходы, разбросанные вокруг больницы, обнаружили жители Искитима. На дороге валялись пробирки со сгустками крови и шприцы.

Как рассказал «Прецеденту» местный житель, больница регулярно именно таким образом избавляется от отходов, выбрасывая их на улицу. При этом пациенты уже жаловались начальству, однако их «кормили» только обещаниями.

По неофициальной информации, главврача даже приглашали на разговор в совет депутатов. Там он опровергал связь медотходов с его учреждением.

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#Эмилия Губарева#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Врач#Искитим#Больница
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