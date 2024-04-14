Больница под Новосибирском выбрасывает на улицу пробирки с кровью

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Медицинские отходы, разбросанные вокруг больницы, обнаружили жители Искитима. На дороге валялись пробирки со сгустками крови и шприцы.
Как рассказал «Прецеденту» местный житель, больница регулярно именно таким образом избавляется от отходов, выбрасывая их на улицу. При этом пациенты уже жаловались начальству, однако их «кормили» только обещаниями.
По неофициальной информации, главврача даже приглашали на разговор в совет депутатов. Там он опровергал связь медотходов с его учреждением.