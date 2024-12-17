В Новосибирске за нарушения оштрафована завотделением больницы

Posted 17 декабря, 05:58
Published 17 декабря, 05:58
Modified 17 декабря, 06:00
Updated 17 декабря, 06:00
Заведующую отделением ГБУЗ НСО «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции» оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушения.
Как выяснилось, в больнице отсутствовало необходимое медицинское оборудование в разных кабинетах, включая шкаф для хранения лекарств, матрац, каталка для пациентов и многое другое.
Свою вину врач-реаниматолог полностью признала. Ее оштрафовали за нарушения требований лицензии на 20 тысяч рублей. Также в Новосибирске арестовали банду мошенников, которые обманули жителей на 30 млн рублей. Сейчас они арестованы.