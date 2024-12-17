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Posted 17 декабря, 05:58

Published 17 декабря, 05:58

Modified 17 декабря, 06:00

Updated 17 декабря, 06:00

В больнице не было оборудования

В Новосибирске за нарушения оштрафована завотделением больницы

17 декабря 2024, 05:58
Фото: 1MI. В больнице не было оборудования
В Новосибирске была оштрафована завотделением гинекологической больницы, о чем информирует судебный департамент.

Заведующую отделением ГБУЗ НСО «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции» оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушения.

Как выяснилось, в больнице отсутствовало необходимое медицинское оборудование в разных кабинетах, включая шкаф для хранения лекарств, матрац, каталка для пациентов и многое другое.

Свою вину врач-реаниматолог полностью признала. Ее оштрафовали за нарушения требований лицензии на 20 тысяч рублей. Также в Новосибирске арестовали банду мошенников, которые обманули жителей на 30 млн рублей. Сейчас они арестованы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Врач#Больница#Нарушения#Лицензия#Медицинское оборудование
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