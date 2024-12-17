В Новосибирске за нарушения оштрафована завотделением больницы

Свою вину врач-реаниматолог полностью признала. Ее оштрафовали за нарушения требований лицензии на 20 тысяч рублей. Также в Новосибирске арестовали банду мошенников, которые обманули жителей на 30 млн рублей. Сейчас они арестованы.