За обман жителей Новосибирска на 30 млн арестовали банду мошенников

Posted 17 декабря, 04:58
Published 17 декабря, 04:58
Modified 17 декабря, 05:00
Updated 17 декабря, 05:00
По версии следствия, трое обвиняемых подбирали и координировали людей, которые пользовались банковскими картами и обналичивали с них денежные средства, а также осуществляли курьерскую доставку денег, похищенных у граждан в ходе телефонного мошенничества.
Всего был причинен ущерб в 30 млн рублей. Жителей Новосибирска задержали в Заельцовском районе. Было возбуждено дело по факту мошенничества. Сейчас они арестованы.
Ранее мы рассказали, как в Новосибирске мошенники делают дропперов из подростков и ставят их на счетчик. Дропперы — это те самые люди, через чьи карты обналичивают деньги от обманутых людей.