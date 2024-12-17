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Posted 17 декабря, 04:58

Published 17 декабря, 04:58

Modified 17 декабря, 05:00

Updated 17 декабря, 05:00

Предполагаемые мошенники в СИЗО

За обман жителей Новосибирска на 30 млн арестовали банду мошенников

17 декабря 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney. Предполагаемые мошенники в СИЗО
В Новосибирске были арестованы мошенники, которые обманули горожан на десятки миллионов рублей, о чем сообщает прокуратура.

По версии следствия, трое обвиняемых подбирали и координировали людей, которые пользовались банковскими картами и обналичивали с них денежные средства, а также осуществляли курьерскую доставку денег, похищенных у граждан в ходе телефонного мошенничества.

Всего был причинен ущерб в 30 млн рублей. Жителей Новосибирска задержали в Заельцовском районе. Было возбуждено дело по факту мошенничества. Сейчас они арестованы.

Ранее мы рассказали, как в Новосибирске мошенники делают дропперов из подростков и ставят их на счетчик. Дропперы — это те самые люди, через чьи карты обналичивают деньги от обманутых людей.

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