Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Женщина ростом 141 сантиметр с врожденным вывихом обеих тазобедренных суставов обратилась к врачам Новосибирского НИИТО. Кости пациентки были как у подростка, для их увеличения нужны были совсем небольшие протезы, которые обычно не делают. Но врачи клиники ННИИТО имени Я.Л. Цивьяна согласились провести операцию.
Как сообщил травматолог-ортопед клиники Олег Голенков, женщине в процессе операции установили самые минимально возможные по размерам компоненты эндопротеза. в результате операции женщина "подросла" - ее рост стал больше на 6 сантиметров. Сейчас она проходит восстановительный период после операции.
Врач ННИИТО рассказал о плоскостопии, очень распространенном заболевании, с которым не берут в армию.