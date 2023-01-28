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Published Сегодня, 05:10

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Updated Сегодня, 05:28

Благодаря хирургам ННИИТО миниатюрная женщина с вывихом суставов стала выше на 6 см

28 января 2023, 05:10
Фото: 1MI
Уникальная операция позволила пациентке стать выше на 6 сантиметров.

Уникальную операцию сделали врачи: увеличили на 6 см рост женщине миниатюрной женщине

Хирурги ННИИТО провели уникальную операцию с установкой минимальных по размерам эндопротезов - они увеличили рост миниатюрной женщины с вывихом суставов на 6 сантиметров. Об особенностях операции рассказал травматолог-ортопед клиники Олег Голенков.

Женщина ростом 141 сантиметр с врожденным вывихом обеих тазобедренных суставов обратилась к врачам Новосибирского НИИТО. Кости пациентки были как у подростка, для их увеличения нужны были совсем небольшие протезы, которые обычно не делают. Но врачи клиники ННИИТО имени Я.Л. Цивьяна согласились провести операцию.

Как сообщил травматолог-ортопед клиники Олег Голенков, женщине в процессе операции установили самые минимально возможные по размерам компоненты эндопротеза. в результате операции женщина "подросла" - ее рост стал больше на 6 сантиметров. Сейчас она проходит восстановительный период после операции.

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#Врачи#Хирурги#НИИТО#Общество#Здоровье#Новосибирск#Новосибирская область
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