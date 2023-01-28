Женщина ростом 141 сантиметр с врожденным вывихом обеих тазобедренных суставов обратилась к врачам Новосибирского НИИТО. Кости пациентки были как у подростка, для их увеличения нужны были совсем небольшие протезы, которые обычно не делают. Но врачи клиники ННИИТО имени Я.Л. Цивьяна согласились провести операцию.