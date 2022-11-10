Новосибирский пианист Иван Серкин, собравший 5 млн для умершей матери, спасает отца

Сибиряк Иван Серкин собирал 5 миллионов рублей на операцию своей матери, которая болела раком головного мозга. Молодой человек подрабатывал курьером и писал музыку на заказ. Устав бороться в одиночку, парень опубликовал на своих страницах пост в соцсетях, с просьбой помочь его матери в лечении.
Необходимая сумма была собрана за день. Не дождавшись операции, мама Ивана скончалась. На передаче Серкин заявил, что перечислил собранные деньги на лечение ребенка. На программе сибиряк встретился со своей сводной сестрой по отцу.
Выяснилось, что папу Иван почти не знает, так как мужчина ушел из его семьи еще в детстве. Сводная сестра Ивана поделилась, что их отец пропал. Она предполагает, что их родителя держат в рабстве. Ведущий Андрей Малахов обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в этой запутанной истории.
Напомним, молодой человек хотел забрать младшего брата. Мальчик живет с бабушкой, которая является его опекуном, но Иван был намерен переоформить документы на себя. По его словам, он также хотел помогать онкобольным людям.