Новосибирский пианист Иван Серкин, собравший 5 млн для умершей матери, спасает отца

Выяснилось, что папу Иван почти не знает, так как мужчина ушел из его семьи еще в детстве. Сводная сестра Ивана поделилась, что их отец пропал. Она предполагает, что их родителя держат в рабстве. Ведущий Андрей Малахов обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в этой запутанной истории.