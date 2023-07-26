Под Новосибирском произошло массовое ДТП из-за фуры «Мария-Ра»

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Массовое ДТП произошло вечером 26 июля. Дорогу, по словам очевидцев, не поделили грузовик с наклейкой «Мария-Ра» и легковушки Kia, Skoda и еще несколько иномарок.
«Никто не пострадал. Только застряли все в большой пробке», — рассказали очевидцы.
Судя по 2ГИС, на трассе вблизи Искитима наблюдается дорожный затор длиною в 9 км. Уже приехал эвакуатор, загрузил машины и увез с места аварии.
В ГИБДД региона сообщили, что на месте уже выясняют обстоятельства ДТП. Возможно, оформят его с материальным ущербом.