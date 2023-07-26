atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Изображение материала

Под Новосибирском произошло массовое ДТП из-за фуры «Мария-Ра»

26 июля 2023, 13:06
Фото: atas.info
Несколько автомобилей столкнулись с фурой компании «Мария-Ра» на трассе Р-256 в Новосибирской области. Участок дороги сковала многокилометровая пробка.

Массовое ДТП произошло вечером 26 июля. Дорогу, по словам очевидцев, не поделили грузовик с наклейкой «Мария-Ра» и легковушки Kia, Skoda и еще несколько иномарок.

«Никто не пострадал. Только застряли все в большой пробке», — рассказали очевидцы.

Судя по 2ГИС, на трассе вблизи Искитима наблюдается дорожный затор длиною в 9 км. Уже приехал эвакуатор, загрузил машины и увез с места аварии.

В ГИБДД региона сообщили, что на месте уже выясняют обстоятельства ДТП. Возможно, оформят его с материальным ущербом.

Читайте также:
Появились фото с места смертельного ДТП с грузовиками под НовосибирскомНазваны подробности смертельного ДТП с фурами на Северном объезде под Новосибирском
#ДТП#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Сколько вожатых охраняют 100 трудных подростков в лагере под Новосибирском
Сегодня, 05:53
Горы паприки — путешествие к марсианским пейзажам недалеко от Новосибирска
Сегодня, 04:46
Занимается рукопашной борьбой. 10-летний школьник палкой отбился от уголовника с ножом в Новосибирске
Сегодня, 02:23
Опубликовано фото «места силы» генерала Суровикина из Новосибирска
Сегодня, 04:02
Минздрав проверит главврача Колыванской ЦРБ: использовал ли он авто для педиатров
Сегодня, 10:50
Живет в антисанитарии, родила от уголовника: как живет 14-летняя мать из Новосибирска
Сегодня, 01:55