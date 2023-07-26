atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Изображение материала

Появились фото с места смертельного ДТП с грузовиками под Новосибирском

26 июля 2023, 04:17
Фото: Новосибирск с огоньком/Телеграм-канал
Есть погибший
На трассе под Новосибирском произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков, в результате которого погиб один водитель, однако официально информацию в ГИБДД региона еще не прокомментировали.

На трассе Северный объезд, расположенной неподалеку от Новосибирска, произошло серьезное ДТП с участием грузовиков. Один из водителей погиб в результате этого инцидента, сообщается в соцсетях. Фотографии с места происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

На снимках можно увидеть повреждения зеленого грузовика и два других грузовика, расположенных рядом. Рядом с одним из них лежит человек.

Фото: Новосибирск с огоньком/Телеграм-канал

Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля Howo скончался в результате аварии. По их словам, мужчина задремал за рулем и выехал на встречную полосу. Водитель зеленого грузовика пытался предупредить его, но не смог избежать столкновения, пишет «Сиб.фм».

Пока ГИБДД не подтвердила информацию о смерти одного из участников аварии.

Названы подробности смертельного ДТП с фурами на Северном объезде под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Жуткое ДТП на Северном объезде Новосибирска: столкнулись три фурыТрое молодых парней на каршеринге погибли в страшном ДТП под Новосибирском
#18+#Погиб#ДТП#Транспорт#Происшествия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Почему «Бердский острог» не стал туристической меккой, а гниет под дождем
Вчера, 10:19
Новосибирским инвалидам установили шесть ступенькоходов в метро
Вчера, 13:20
Депутат Кубанов предложил изъять компьютеры и отключить Интернет у новосибирцев
Вчера, 04:48
Стали известны доходы генерала Сергея Суровикина из Новосибирска
Вчера, 06:56
«Конечно, был ад»: новосибирец, просверливший себе череп, рассказал детали операции
Вчера, 14:00
Живет в антисанитарии, родила от уголовника: как живет 14-летняя мать из Новосибирска
Сегодня, 01:55