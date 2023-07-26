Появились фото с места смертельного ДТП с грузовиками под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
На трассе Северный объезд, расположенной неподалеку от Новосибирска, произошло серьезное ДТП с участием грузовиков. Один из водителей погиб в результате этого инцидента, сообщается в соцсетях. Фотографии с места происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
На снимках можно увидеть повреждения зеленого грузовика и два других грузовика, расположенных рядом. Рядом с одним из них лежит человек.
Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля Howo скончался в результате аварии. По их словам, мужчина задремал за рулем и выехал на встречную полосу. Водитель зеленого грузовика пытался предупредить его, но не смог избежать столкновения, пишет «Сиб.фм».
Пока ГИБДД не подтвердила информацию о смерти одного из участников аварии.