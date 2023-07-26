Появились фото с места смертельного ДТП с грузовиками под Новосибирском

На трассе Северный объезд, расположенной неподалеку от Новосибирска, произошло серьезное ДТП с участием грузовиков. Один из водителей погиб в результате этого инцидента, сообщается в соцсетях. Фотографии с места происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».