Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Утром 26 июля под Новосибирском произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись три грузовых автомобиля. Согласно информации, полученной от жены одного из свидетелей-дальнобойщиков, водитель Howo погиб на месте, пишет «Сиб.фм». Прибывшая скорая помощь не смогла оказать ему помощь, так как его травмы были слишком серьезными.
По словам супруги одного из свидетелей, ее муж пытался разговаривать с водителем Howo, чтобы тот не потерял сознание, но увы, его усилия были напрасны. Он успел сказать, что не спал, а затем произнес фразу «Помогите, я отключаюсь» и скончался.
Возраст погибшего мужчины — около 45 лет. Вероятно, он заснул за рулем и выехал на встречную полосу. Водитель другого грузовика, который двигался навстречу, сигналил и мигал фарами, предупреждая его. Однако, несмотря на предупреждения, столкновение все же произошло. Водитель другого грузовика выжил, но получил серьезные травмы головы.
Официальное подтверждение о гибели водителя Howo пока не поступило, как и комментария по поводу данной аварии.