По словам супруги одного из свидетелей, ее муж пытался разговаривать с водителем Howo, чтобы тот не потерял сознание, но увы, его усилия были напрасны. Он успел сказать, что не спал, а затем произнес фразу «Помогите, я отключаюсь» и скончался.