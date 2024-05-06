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Май
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
Январь
Что известно о подозреваемом в убийстве женщины и ее 5-летней дочки в Новосибирске
28 января, 11:24
Июль 2023
Названы подробности смертельного ДТП с фурами на Северном объезде под Новосибирском
Утром 26 июля под Новосибирском произошло серьезное ДТП с тремя фурами, в результате которого мог погибнуть водитель грузовика Howo.
26 июля 2023, 03:18
Июнь 2023
В Новосибирске Toyota перевернулась и врезалась в машину ДПС: подробности
25 июня 2023, 03:48

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