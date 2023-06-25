За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который преследовали сотрудники ДПС за нарушение прав дорожного движения, оказалась 38-летняя женщина. У нее при себе не было прав на управление машиной, пройти тест на алкогольное опьянение дама отказалась. Мировой суд вынес решение о штрафе в размере 30 тысяч рублей для нарушительницы.