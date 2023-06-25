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В Новосибирске Toyota перевернулась и врезалась в машину ДПС: подробности

25 июня 2023, 03:48
Фото: тг-канал АСТ-black
В ДТП чудом никто не пострадал
В полиции Новосибирска раскрыли подробности аварии, в которой пострадал японский внедорожник, автомобиль ДПС и еще одна иномарка

За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который преследовали сотрудники ДПС за нарушение прав дорожного движения, оказалась 38-летняя женщина. У нее при себе не было прав на управление машиной, пройти тест на алкогольное опьянение дама отказалась. Мировой суд вынес решение о штрафе в размере 30 тысяч рублей для нарушительницы.

В ДТП чудом никто не пострадал

Ранее сообщалось о том, что на улице Нарымской, в районе цирка, во время погони японский внедорожник перевернулся, врезался в другую иномарку, а затем в машину ДПС. При аварии никто не пострадал.

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