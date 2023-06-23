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Одиннадцатилетняя сибирячка расшиблась во время ДТП с «Тойотой»

23 июня 2023, 12:36
Фото: ГУ ГИБДД по Новосибирской области
В аварии пострадал ребенок

В Новосибирске в аварии пострадала одиннадцатилетняя девочка

В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП в Аварии пострадал ребенок.
«На улице Дуси Ковальчук, 67, мужчина 1996 года рождения, управляя минивэном Toyota Wish, совершил столкновение с седаном Honda Accord, под управлением мужчины 1983 года рождения, который двигался во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Новосибирской области.
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В результате аварии пострадала одиннадцатилетняя пассажирка. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу, о состоянии ребенка не сообщается.

Произошедшее уже обсуждают новосибирцы. «Похоже, девочка без ремня была», — считает Виктор Пчелинцев. «Хорошо неслись, раз пострадавшие есть», — подтверждает Наталья Димуцкая. «Два дебила не чувствуют габаритов своих корыт? Девочку жалко», — возмущается Николай Анисимов.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Дети#Травмы#Соцсети
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