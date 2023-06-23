Одиннадцатилетняя сибирячка расшиблась во время ДТП с «Тойотой»

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
«На улице Дуси Ковальчук, 67, мужчина 1996 года рождения, управляя минивэном Toyota Wish, совершил столкновение с седаном Honda Accord, под управлением мужчины 1983 года рождения, который двигался во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Новосибирской области.
В результате аварии пострадала одиннадцатилетняя пассажирка. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу, о состоянии ребенка не сообщается.
Произошедшее уже обсуждают новосибирцы. «Похоже, девочка без ремня была», — считает Виктор Пчелинцев. «Хорошо неслись, раз пострадавшие есть», — подтверждает Наталья Димуцкая. «Два дебила не чувствуют габаритов своих корыт? Девочку жалко», — возмущается Николай Анисимов.