Три фуры на площади Ленина заметили в Новосибирске — приближается ярмарка

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Updated Сегодня, 01:26
В Новосибирске на площади Ленина припарковались три грузовика, которые доставили товары для ярмарки белорусских производителей.
«Три фуры стояли припаркованные напротив площади Ленина. Утром шла на работу заметила. Муж сказал, что к вечеру еще приедут. Это вероятно на предстоящую ярмарку», — рассказала Atas.info очевидица Елена.
Всего на ярмарке будут представлены продукты 21 предприятия из Белоруссии, а официальное открытие состоится 22 апреля в 11 утра.
Ярмарка будет проходить до 30 апреля и работать с 9 утра до 8 вечера. Также отметим, что всего в центре выставят 21 фуру, груженную продовольственными и бытовыми товарами.
Напомним, что днем ранее на площади Ленина ограничили парковку для автомобилей. Машины сибиряки не смогут припарковать на прежнем месте с 22 по 30 апреля.