atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:24

Published Сегодня, 01:24

Modified Сегодня, 01:26

Updated Сегодня, 01:26

Изображение материала

Три фуры на площади Ленина заметили в Новосибирске — приближается ярмарка

21 апреля 2023, 01:24
Фото: atas.info
На этом месте будут стоять фуры

В Новосибирске заметили три припаркованные фуры на площади Ленина

В центре Новосибирска заметили три припаркованных фуры — 22 апреля там начнет работать ярмарка.

В Новосибирске на площади Ленина припарковались три грузовика, которые доставили товары для ярмарки белорусских производителей.

«Три фуры стояли припаркованные напротив площади Ленина. Утром шла на работу заметила. Муж сказал, что к вечеру еще приедут. Это вероятно на предстоящую ярмарку», — рассказала Atas.info очевидица Елена.

Всего на ярмарке будут представлены продукты 21 предприятия из Белоруссии, а официальное открытие состоится 22 апреля в 11 утра.

Ярмарка будет проходить до 30 апреля и работать с 9 утра до 8 вечера. Также отметим, что всего в центре выставят 21 фуру, груженную продовольственными и бытовыми товарами.

Напомним, что днем ранее на площади Ленина ограничили парковку для автомобилей. Машины сибиряки не смогут припарковать на прежнем месте с 22 по 30 апреля.

В Новосибирске из-за ярмарки закрыли парковку на площади Ленина
Узнать подробнее
#Фура#Ярмарки#Ярмарка#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
На фоне отмены "Бессмертного полка" в Новосибирске его готовятся провести в Турции
Вчера, 10:36
Четвертый день забастовки детей в 10-школе: родители требуют открыть новый класс
Вчера, 11:31
Нейросеть изобразила последствия лесного пожара в Новосибирской области
Вчера, 04:09
Яйца зеков новосибирских зон признаны лучшими в конкурсе на Пасху 2023
Вчера, 03:58
Создателю крематория в Новосибирске Якушину вынесли приговор после его смерти
Вчера, 01:30
Расписание электричек изменится на майские праздники в Новосибирской области
Сегодня, 01:42