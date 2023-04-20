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В Новосибирске из-за ярмарки закрыли парковку на площади Ленина

20 апреля 2023, 02:31
Фото: atas.info
Автомобильная парковка на площади Ленина в Новосибирске будет закрыта с 20 апреля. Об этом сообщили департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

Ограничение связано с подготовкой к ярмарке белорусских товаров. Она пройдёт в нашем городе с 22 по 30 апреля.

Ожидается, что завтра на площадке появится транспорт от участников ярмарки из Беларуси. Виталий Витухин, руководитель департамента, отметил, что это шестая ярмарка белорусских товаров в Новосибирске и что на ярмарку привезут разнообразные продукты, которые будут проверены на соответствие ветеринарным требованиям.

Напомним, в Ленинском районе Новосибирска мама с дочерью избили женщину, которая якобы неправильно припарковалась. 

Мать с дочкой избили женщину в Ленинском районе из-за неправильной парковки
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#Алина Шефер#Ярмарка#Ограничения#Дорога
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