В Новосибирске из-за ярмарки закрыли парковку на площади Ленина

Ожидается, что завтра на площадке появится транспорт от участников ярмарки из Беларуси. Виталий Витухин, руководитель департамента, отметил, что это шестая ярмарка белорусских товаров в Новосибирске и что на ярмарку привезут разнообразные продукты, которые будут проверены на соответствие ветеринарным требованиям.