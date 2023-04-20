В Новосибирске из-за ярмарки закрыли парковку на площади Ленина

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 03:23
Ограничение связано с подготовкой к ярмарке белорусских товаров. Она пройдёт в нашем городе с 22 по 30 апреля.
Ожидается, что завтра на площадке появится транспорт от участников ярмарки из Беларуси. Виталий Витухин, руководитель департамента, отметил, что это шестая ярмарка белорусских товаров в Новосибирске и что на ярмарку привезут разнообразные продукты, которые будут проверены на соответствие ветеринарным требованиям.
Напомним, в Ленинском районе Новосибирска мама с дочерью избили женщину, которая якобы неправильно припарковалась.