Мать с дочкой избили женщину в Ленинском районе из-за неправильной парковки

Как сообщают в паблике, пострадавшая вышла из аптеки и направлялась к своей машине, когда на нее с нецензурной бранью набросилась женщина и начала бить по голове. По ее мнению, автомобиль перекрыл проезд другим машинам и за это нужно отвечать. Позже к избиению присоединилась девушка, которая, возможно, является дочерью агрессивной хулиганки. Заметив это, местная жительница закричала, что вызовет полицию. Продолжился ли конфликт позже, неизвестно.