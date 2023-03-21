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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Мать с дочкой избили женщину в Ленинском районе из-за неправильной парковки

21 марта 2023, 14:08
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Женщину могли избить из-за неправильной парковки
В Ленинском районе Новосибирска произошла драка с участием трех женщин. По предварительной информации, конфликт мог произойти из-за неправильной парковки. Об этом сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск».
«Женщину избили возле своей машины в Ленинском районе. Конфликт произошёл 21 марта примерно в 15:30 напротив ворот домов Станиславского, 20/Степная, 40 и Степная 42/1», - указано в соответствующем посте.

Как сообщают в паблике, пострадавшая вышла из аптеки и направлялась к своей машине, когда на нее с нецензурной бранью набросилась женщина и начала бить по голове. По ее мнению, автомобиль перекрыл проезд другим машинам и за это нужно отвечать. Позже к избиению присоединилась девушка, которая, возможно, является дочерью агрессивной хулиганки. Заметив это, местная жительница закричала, что вызовет полицию. Продолжился ли конфликт позже, неизвестно.

Инцидент разделил новосибирцев на два лагеря. Одни жалеют потерпевшую и осуждают агрессивных автомобилисток. «Зверье!», - лаконично написала Кристина Шугалей.  «Полная деградация и опять уверенность в безнаказанности», - согласилась с ней Яна Алексеева. Другие, напротив, сочли, что правила парковки нарушать никому не следует. «Есть золотое правило. Припарковался, вышел из машины отошел в сторонку и посмотрел: а не припарковался ли ты, как дебил?», - заметил пользователь под ником Ivan Vins. «Вот хорошо бы другую сторону послушать. После этого ситуация кардинально меняется», - сыронизировал Ибрахим Бероев.

На данный момент в полиции никак не комментируют случившееся. Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в пресс-службу ведомства.

Напомним, что это не единственный подобный случай в Новосибирске. Недавно многодетная мать устроила драку в лифте, причиной могло стать молоко.

Мать 7 детей подралась в лифте со старшей по дому на Романтиков в Новосибирске
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#Происшествия#Новосибирск#Драка#Соцсети#Избиение#Александр Ляхов
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