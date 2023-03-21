Мать с дочкой избили женщину в Ленинском районе из-за неправильной парковки

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
«Женщину избили возле своей машины в Ленинском районе. Конфликт произошёл 21 марта примерно в 15:30 напротив ворот домов Станиславского, 20/Степная, 40 и Степная 42/1», - указано в соответствующем посте.
Как сообщают в паблике, пострадавшая вышла из аптеки и направлялась к своей машине, когда на нее с нецензурной бранью набросилась женщина и начала бить по голове. По ее мнению, автомобиль перекрыл проезд другим машинам и за это нужно отвечать. Позже к избиению присоединилась девушка, которая, возможно, является дочерью агрессивной хулиганки. Заметив это, местная жительница закричала, что вызовет полицию. Продолжился ли конфликт позже, неизвестно.
Инцидент разделил новосибирцев на два лагеря. Одни жалеют потерпевшую и осуждают агрессивных автомобилисток. «Зверье!», - лаконично написала Кристина Шугалей. «Полная деградация и опять уверенность в безнаказанности», - согласилась с ней Яна Алексеева. Другие, напротив, сочли, что правила парковки нарушать никому не следует. «Есть золотое правило. Припарковался, вышел из машины отошел в сторонку и посмотрел: а не припарковался ли ты, как дебил?», - заметил пользователь под ником Ivan Vins. «Вот хорошо бы другую сторону послушать. После этого ситуация кардинально меняется», - сыронизировал Ибрахим Бероев.
На данный момент в полиции никак не комментируют случившееся. Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в пресс-службу ведомства.
Напомним, что это не единственный подобный случай в Новосибирске. Недавно многодетная мать устроила драку в лифте, причиной могло стать молоко.