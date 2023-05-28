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Фура с огнеопасным грузом влетела в Nissan и снесла столб на шоссе в Новосибирске

28 мая 2023, 03:06
Фото: 1MI
Информации о пострадавших не поступало

В Новосибирске фура с огнеопасным грузом врезалась в Nissan и сбила столб

Фура врезалась в автомобиль и сбила столб на Бердском шоссе в Новосибирске в субботу, 27 мая, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

Все случилось у заправки «Топаз» на Бердском шоссе, говорится в посте ВК-группы «АСТ-54». Как передают очевидцы, фура с огнеопасным грузом сначала врезалась в автомобиль Nissan Teana, а затем снесла фонарный столб.

Фура снесла столб Фура снесла столб
Фура снесла столб
Фото: ВК/АСТ-54

Также известно, что из-за аварии по всему шоссе отключилось освещение. На месте трудились спасатели. О пострадавших информации нет. 

На самом участке, где произошло ДТП, образовалась длинная пробка. Официально в Госавтоинспекции региона информацию не подтвердили. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:

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«Получается, грузовик со встречки вылетел через бордюр? Тогда можно сказать, Ниссану повезло, что все живы. Всё могло оказаться гораздо хуже, ппц как фуры и им подобные носятся. Сочувствую пострадавшим»;

«Какой вредитель разрешает проезд фур по миллионному городу? Чудом удалось избежать огромного пожара с сотнями жертв»;

«Вообще не понятно как так у них морды в разные стороны. Если фура даже цепанула тачку, так на встречу мягко отправила ее через разделитель?».

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#Эмилия Губарева#ДТП#Фура#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Бердское шоссе
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