Фура с огнеопасным грузом влетела в Nissan и снесла столб на шоссе в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Все случилось у заправки «Топаз» на Бердском шоссе, говорится в посте ВК-группы «АСТ-54». Как передают очевидцы, фура с огнеопасным грузом сначала врезалась в автомобиль Nissan Teana, а затем снесла фонарный столб.
Также известно, что из-за аварии по всему шоссе отключилось освещение. На месте трудились спасатели. О пострадавших информации нет.
На самом участке, где произошло ДТП, образовалась длинная пробка. Официально в Госавтоинспекции региона информацию не подтвердили. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:
«Получается, грузовик со встречки вылетел через бордюр? Тогда можно сказать, Ниссану повезло, что все живы. Всё могло оказаться гораздо хуже, ппц как фуры и им подобные носятся. Сочувствую пострадавшим»;
«Какой вредитель разрешает проезд фур по миллионному городу? Чудом удалось избежать огромного пожара с сотнями жертв»;
«Вообще не понятно как так у них морды в разные стороны. Если фура даже цепанула тачку, так на встречу мягко отправила ее через разделитель?».