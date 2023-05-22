В Новосибирске автомобиль Росгвардии попал в ДТП с кроссовером Volvo

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Никитина вчера вечером. Машины не поделили дорогу и врезались друг в другу, по словам очевидцев.
«Росгвардия не убедилась, что их пропускает иномарка, в итоге, произошло столкновение. К тому же они ехали без маячков. Этот участок всегда загружен, поэтому нужно быть еще осторожнее», - отмечают свидетели ДТП.
В этой аварии, как предварительно известно, никто не пострадал. Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранители.