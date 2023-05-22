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В Новосибирске автомобиль Росгвардии попал в ДТП с кроссовером Volvo

22 мая 2023, 02:05
Фото: 1MI
Росгвардейцы попали в ДТП в Новосибирске
Автомобиль Росгвардии столкнулся с иномаркой Volvo XC90 в Новосибирске 21 мая. Об этом ДТП рассказали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Никитина вчера вечером. Машины не поделили дорогу и врезались друг в другу, по словам очевидцев.

 

Фото: АСТ-54/ВК
«Росгвардия не убедилась, что их пропускает иномарка, в итоге, произошло столкновение. К тому же они ехали без маячков. Этот участок всегда загружен, поэтому нужно быть еще осторожнее», - отмечают свидетели ДТП.

В этой аварии, как предварительно известно, никто не пострадал. Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранители.

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#Алина Шефер#ДТП#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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