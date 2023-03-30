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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Командующему Росгвардии в Новосибирске Маркову присвоено звание генерал-полковника

30 марта 2023, 06:57
Фото: Росгвардия
Командующий Росгвардии получил повышение
Командующий войсками национальной гвардии в Сибирском федеральном округе Николай Марков получил повышение. Ему присвоено звание генерал-полковника. Об этом сообщили в Росгвардии.
«Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Сибирским округом войск нацгвардии Николаю Маркову. Соответствующий указ подписан 29 марта», - сообщает пресс-служба ведомства.

Николай Марков был назначен на должность командующего войсками Росгвардии в 2020 году. У военного успешно развивалась профессиональная карьера от командующего батальоном до начальника штаба – первого заместителя командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации.

Напомним, что сегодня сотрудники Росгвардии оцепили здание банка ВТБ в Новосибирске. Причиной стало обнаружение бесхозного предмета.

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#Новосибирская область#Спецоперация#Повышение#Росгвардия
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