Командующему Росгвардии в Новосибирске Маркову присвоено звание генерал-полковника

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
«Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Сибирским округом войск нацгвардии Николаю Маркову. Соответствующий указ подписан 29 марта», - сообщает пресс-служба ведомства.
Николай Марков был назначен на должность командующего войсками Росгвардии в 2020 году. У военного успешно развивалась профессиональная карьера от командующего батальоном до начальника штаба – первого заместителя командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации.
Напомним, что сегодня сотрудники Росгвардии оцепили здание банка ВТБ в Новосибирске. Причиной стало обнаружение бесхозного предмета.