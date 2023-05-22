В Новосибирске 19-летняя девушка пострадала в тройном ДТП на Дуси Ковальчук

Тройное ДТП произошло вечером 21 мая на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске, в котором пострадала девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

«Автомобиль Honda Fit, разворачиваясь, столкнулся с Lada Priora, а тот врезался в BMW 525i и наехал на дерево. В результате аварии пострадала пассажир автомобиля Лада Приора – 19-летняя девушка. В каком она сейчас состоянии – неизвестно», - сообщил представитель ведомства Денис Куприенко. Очевидцы сообщили Atas.info, что девушка после удара осталась без сознания. Из-за ДТП образовались заторы, водителям приходилось объезжать по встречной полосе. На место происшествия прибыли полицейские, медики и пожарные. Местная ГИБДД уточняет подробности аварии.