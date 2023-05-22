В Новосибирске 19-летняя девушка пострадала в тройном ДТП на Дуси Ковальчук

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
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Updated Сегодня, 01:30
«Автомобиль Honda Fit, разворачиваясь, столкнулся с Lada Priora, а тот врезался в BMW 525i и наехал на дерево. В результате аварии пострадала пассажир автомобиля Лада Приора – 19-летняя девушка. В каком она сейчас состоянии – неизвестно», - сообщил представитель ведомства Денис Куприенко.
Очевидцы сообщили Atas.info, что девушка после удара осталась без сознания. Из-за ДТП образовались заторы, водителям приходилось объезжать по встречной полосе.
На место происшествия прибыли полицейские, медики и пожарные. Местная ГИБДД уточняет подробности аварии.