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В Новосибирске 19-летняя девушка пострадала в тройном ДТП на Дуси Ковальчук

22 мая 2023, 01:28
Фото: 1MI
Девушка пострадала в ДТП в Новосибирске
Тройное ДТП произошло вечером 21 мая на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске, в котором пострадала девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
«Автомобиль Honda Fit, разворачиваясь, столкнулся с Lada Priora, а тот врезался в BMW 525i и наехал на дерево. В результате аварии пострадала пассажир автомобиля Лада Приора – 19-летняя девушка. В каком она сейчас состоянии – неизвестно», - сообщил представитель ведомства Денис Куприенко.

Очевидцы сообщили Atas.info, что девушка после удара осталась без сознания. Из-за ДТП образовались заторы, водителям приходилось объезжать по встречной полосе.

На место происшествия прибыли полицейские, медики и пожарные. Местная ГИБДД уточняет подробности аварии.

#Алина Шефер#ДТП#Пострадавшие#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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