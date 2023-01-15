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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

У фуры свернуло кабину, автобус получил серьезные повреждения: ДТП в районе Сосновки

Сегодня, 11:45
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Страшная авария в НСО

В Новосибирской области на трассе ДТП: у фуры свернуло кабину, автобус поврежден

Информация о ДТП в районе Сосновки начинает появляться в сети.

Видео аварии выложил ВК-паблик «ДПС Контроль НСО».
Информация о пострадавших уточняется.

Известно, что на место аварии приехали машины скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет.

Нет и комментариев сотрудников ГИБДД. Движение на данном участке трассы затруднено.

Также сообщается, что проезжающие возле места аварии водители берут с собой пассажиров в сторону города.

Мы следим за появлением информации по данному происшествию.

Ранее сообщалось, что утром 15 января ДТП с участием трех машин вызвало заторы на Большевистской улице Новосибирска.

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#Происшествия#Транспорт#Новосибирская область#Новосибирск#ДТП#Автобус#Фура
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