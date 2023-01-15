У фуры свернуло кабину, автобус получил серьезные повреждения: ДТП в районе Сосновки

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Видео аварии выложил ВК-паблик «ДПС Контроль НСО».
Информация о пострадавших уточняется.
Известно, что на место аварии приехали машины скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет.
Нет и комментариев сотрудников ГИБДД. Движение на данном участке трассы затруднено.
Также сообщается, что проезжающие возле места аварии водители берут с собой пассажиров в сторону города.
Мы следим за появлением информации по данному происшествию.
Ранее сообщалось, что утром 15 января ДТП с участием трех машин вызвало заторы на Большевистской улице Новосибирска.