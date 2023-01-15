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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

В ТРЦ «Сан Сити» идет эвакуация

Сегодня, 07:07
Фото: ВК- сообщество "НГС.НОВОСТИ Новосибирск"
Эвакуация ТРЦ в Новосиьирске

В Новосибирске эвакуируют торговый центр «Сан Сити»

Посетители покидают торговый центр, несколько пожарных машин выехали на место происшествия.

В воскресение днем ,15 января, в торговом центре “Сан Сити” в Новосибирске началась эвакуация. 

По сообщениям журналистов новосибирского издания НГС посетители ТРК выходят на улицу.

В то же время две машины противопожарной службы были замечены на улицах Новосибирска. Судя по выложенным кадрам, они направляются в сторону торгового центра.

Ранее Atas.info сообщал об неисправности самолета В-738, помешавшей ему взлететь с аэропорта Толмачево.

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#Происшествия#ТРЦ "Сан Сити"#Эвакуация#Пожарные машины#Новосибирск
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