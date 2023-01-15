В ТРЦ «Сан Сити» идет эвакуация

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 08:47
В воскресение днем ,15 января, в торговом центре “Сан Сити” в Новосибирске началась эвакуация.
По сообщениям журналистов новосибирского издания НГС посетители ТРК выходят на улицу.
В то же время две машины противопожарной службы были замечены на улицах Новосибирска. Судя по выложенным кадрам, они направляются в сторону торгового центра.
Ранее Atas.info сообщал об неисправности самолета В-738, помешавшей ему взлететь с аэропорта Толмачево.