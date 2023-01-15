Новосибирским спасателям пришлось вызволять четверых детей из заблокированных квартир

В первом часу 15-ого января спасатели получил схожий вызов. На улице Ветлужской Советского района города пятилетний ребенок был заперт в квартире один. Меньше чем за час спасатели вызволили мальчика и передали родителям. В медицинской помощи он также не нуждался.