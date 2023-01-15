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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Новосибирским спасателям пришлось вызволять четверых детей из заблокированных квартир

Сегодня, 06:21
Фото: ВК-сообщество "Спасатели МАСС"
Новосибирские спасатели вызволили четверых детей из запертых квартир

В Новосибирске ночью четверо малолетних детей оказались заперты в квартирах

Новосибирские спасатели в ночь с 14 на 15 января дважды выезжали на помощь заблокированным в квартире детям.

Первый вызов поступил в 23:52 из Ленинского района Новосибирска. На улице Забалуева трое детей - восьмилетняя и двухлетняя девочки и четырехлетний мальчик - отказались заперты в квартире. Спасатели работали чуть более получаса и обеспечили доступ. Медицинская помощь детям не понадобилась, сообщает ВК -сообщество “Спасатели МАСС” 

В первом часу 15-ого января спасатели получил схожий вызов. На улице Ветлужской Советского района города пятилетний ребенок был заперт в квартире один. Меньше чем за час спасатели вызволили мальчика и передали родителям. В медицинской помощи он также не нуждался.

Ранее Atas.info сообщал о сотрудниках МАСС, обнаруживших труп в закрытой квартире

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Спасатели#Заблокированные
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