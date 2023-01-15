Новосибирским спасателям пришлось вызволять четверых детей из заблокированных квартир

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Первый вызов поступил в 23:52 из Ленинского района Новосибирска. На улице Забалуева трое детей - восьмилетняя и двухлетняя девочки и четырехлетний мальчик - отказались заперты в квартире. Спасатели работали чуть более получаса и обеспечили доступ. Медицинская помощь детям не понадобилась, сообщает ВК -сообщество “Спасатели МАСС”
В первом часу 15-ого января спасатели получил схожий вызов. На улице Ветлужской Советского района города пятилетний ребенок был заперт в квартире один. Меньше чем за час спасатели вызволили мальчика и передали родителям. В медицинской помощи он также не нуждался.
Ранее Atas.info сообщал о сотрудниках МАСС, обнаруживших труп в закрытой квартире