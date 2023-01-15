В связи с тем, что пульмонологическое отделение БСМП №2 работает на максимальной нагрузке, главврачу Станции скорой медицинской помощи Александру Балабушевичу приказом №43 предписано перенаправить поток пациентов с заболеваниями легких и бронхов в другое отделение. С 15 января по 18 января 2023 года жителей Советского района с заболеваниями легких и бронхов будут госпитализировать в Городскую больницу №3.