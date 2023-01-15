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Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Пульмонология БСМП №2 перегружена: куда будут госпитализировать заболевших

Сегодня, 03:36
Фото: atas.info
В связи с перегрузкой пульмонологического отделения №2 заболевших будут госпитализировать в ЦКБ №3 и ГКБ №12.

В Новосибирске нет свободных мест в пульмонологии БСМП №2

Перераспределить поток пациентов с заболеваниями легких и бронхов решило Министерство здравоохранения Новосибирской области. Пациентов из Советского и Октябрьского районов Новосибирска, которых ранее направляли в БСМП №2, теперь направят в другие отделения.

В связи с тем, что пульмонологическое отделение БСМП №2 работает на максимальной нагрузке, главврачу Станции скорой медицинской помощи Александру Балабушевичу приказом №43 предписано перенаправить поток пациентов с заболеваниями легких и бронхов в другое отделение. С 15 января по 18 января 2023 года жителей Советского района с заболеваниями легких и бронхов будут госпитализировать в Городскую больницу №3.

До этого несколько дней жители Советского района направлялись в Центральную клиническую больницу, а жители Октябрьского района в Городскую клиническую больницу №12.

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#Ольга Храмушкина#Общество#Коронавирус#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Больница#Пневмония
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