Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
В связи с тем, что пульмонологическое отделение БСМП №2 работает на максимальной нагрузке, главврачу Станции скорой медицинской помощи Александру Балабушевичу приказом №43 предписано перенаправить поток пациентов с заболеваниями легких и бронхов в другое отделение. С 15 января по 18 января 2023 года жителей Советского района с заболеваниями легких и бронхов будут госпитализировать в Городскую больницу №3.
До этого несколько дней жители Советского района направлялись в Центральную клиническую больницу, а жители Октябрьского района в Городскую клиническую больницу №12.
Возможно, причиной перегрузки пульмонологического отделения стало массовое распространение флуроны - сочетание ковида и гриппа в Новосибирске.