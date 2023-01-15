При заболевании симптомы гриппа преобладают, так как они обычно ярче, чем симптомы короновируса. Выявить ковид в случае заболевания можно только лабораторным путем. Вероятность повторения ситуации 2020 года, когда новосибирцы массово болели флуроной, маловероятна, но все же есть. Антиковидные меры, в частности, ношение масок может лишь частично сократить распространение инфекции.