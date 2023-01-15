Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Медики Новосибирска отмечают, что повысилась заболеваемость гриппом, который на фоне одновременного заражения короновирусом может переходить в пневмонию. Болезнь получила название флурона (от flu грипп и corona - короновирус). Чаще всего болеют люди с ослабленным иммунитетом, дети, пенсионеры. Также в группе риска находятся беременные. Привитые от гриппа люди крайне редко встречаются среди заболевших, и в случае заболевания переносят флурону легче.
При заболевании симптомы гриппа преобладают, так как они обычно ярче, чем симптомы короновируса. Выявить ковид в случае заболевания можно только лабораторным путем. Вероятность повторения ситуации 2020 года, когда новосибирцы массово болели флуроной, маловероятна, но все же есть. Антиковидные меры, в частности, ношение масок может лишь частично сократить распространение инфекции.
При обращении к врачу чаще всего выявляют грипп А. Лечение должен назначать врач, начинать его с антибиотиков не рекомендуется, так как и грипп, и короновирус - вирусные заболевания, против которых антибиотики малоэффективны. Прием антибиотиков назначается при вероятности перехода болезни в пневмонию или развития других осложнений.
У метеочувствительных людей недомогание может так же наблюдаться из-за магнитных бурь. Ближайшие магнитные бури в январе будут 19 и 26 января.