atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Боль в горле, температура и кашель - новосибирцы начали массово болеть флуроной

Сегодня, 03:03
Фото: Flickr
При заражении флуроной преобладают симптомы гриппа.

Новосибирцы массово заражаются флуроной - симптомы гриппа и короновируса

Высокая температура, боль в горле, кашель - с такими симптомами все чаще обращаются к врачам новосибирцы. Медики диагностируют флурону, которая уже была ранее распространена в Новосибирске в 2020 году. Это болезнь сочетает заражение гриппом и короновирусом, и опасна риском перехода в пневмонию.

Медики Новосибирска отмечают, что повысилась заболеваемость гриппом, который на фоне одновременного заражения короновирусом может переходить в пневмонию. Болезнь получила название флурона (от flu грипп и corona - короновирус). Чаще всего болеют люди с ослабленным иммунитетом, дети, пенсионеры. Также в группе риска находятся беременные. Привитые от гриппа люди крайне редко встречаются среди заболевших, и в случае заболевания переносят флурону легче.

При заболевании симптомы гриппа преобладают, так как они обычно ярче, чем симптомы короновируса. Выявить ковид в случае заболевания можно только лабораторным путем. Вероятность повторения ситуации 2020 года, когда новосибирцы массово болели флуроной, маловероятна, но все же есть. Антиковидные меры, в частности, ношение масок может лишь частично сократить распространение инфекции. 

При обращении к врачу чаще всего выявляют грипп А. Лечение должен назначать врач, начинать его с антибиотиков не рекомендуется, так как и грипп, и короновирус - вирусные заболевания, против которых антибиотики малоэффективны. Прием антибиотиков назначается при вероятности перехода болезни в пневмонию или развития других осложнений.

Мощные магнитные бури в Новосибирске: дата и почему они опасны для метеозависимых
Узнать подробнее

У метеочувствительных людей недомогание может так же наблюдаться из-за магнитных бурь. Ближайшие магнитные бури в январе будут 19 и 26 января.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Коронавирус#Новосибирск#Новосибирская область#Врачи#Грипп#Ковид
Подпишитесь
Перестройка дороги к новому ЛДС в Новосибирске обойдется в 300 млн рублей
13 января 10:43
Новосибирцы раскритиковали клиентку клуба за отзыв о телесном контакте с тренером
13 января 02:25
Русский стиль входит в моду в эпоху СВО - кутюрье из Новосибирска Виктор Феоктистов
13 января 03:25
Готовьтесь. Более 20 телеканалов отключат в Новосибирской области с 16 января – в чем причина
Вчера, 02:54
Новосибирец просит у губернатора спецборт ради спасения жены после инсульта на Бали
13 января 12:10
Ради яда разводят пауков в Новосибирском аграрном университете
13 января 10:14