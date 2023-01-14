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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Мощные магнитные бури в Новосибирске: дата и почему они опасны для метеозависимых

Сегодня, 07:52
Фото: atas.info
Магнитные бури будут в Новосибирске с 19 января

В Новосибирске ожидаются две магнитные бури 19 и 26 января

Две январские магнитные бури ожидаются в Новосибирске. Называем даты и почему они опасны для метеозависимых людей.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, в Новосибирске будет две магнитные бури – 19 и 26 января.

По мощности они средние, но ощутимые для метеозависимых. Метеопатам в эти дни рекомендуют избегать физических нагрузок и стрессов, а также больше отдыхать.

В такие дни у человека обостряются хронические болезни, в особенности проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, вегетососудистой дистонией и с избыточным лишним весом.

Появление магнитных бурь провоцируют вспышки на Солнце. Сильные колебания могут вызвать перебои в работе спутников, связи и трансформаторов. 

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Напомним, ранее новосибирский вуз запретил студентам и преподавателям вести некоторые соцсети, признанные экстремистскими.  

#Новосибирск#Магнитные бури#Эмилия Губарева
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