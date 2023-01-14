Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, в Новосибирске будет две магнитные бури – 19 и 26 января.
По мощности они средние, но ощутимые для метеозависимых. Метеопатам в эти дни рекомендуют избегать физических нагрузок и стрессов, а также больше отдыхать.
В такие дни у человека обостряются хронические болезни, в особенности проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, вегетососудистой дистонией и с избыточным лишним весом.
Появление магнитных бурь провоцируют вспышки на Солнце. Сильные колебания могут вызвать перебои в работе спутников, связи и трансформаторов.
Напомним, ранее новосибирский вуз запретил студентам и преподавателям вести некоторые соцсети, признанные экстремистскими.