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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Студентам новосибирского вуза запретили вести Instagram*

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
В некоторых соцсетях студентам запретили вести аккаунты
Сибирский госуниверситет водного транспорта в Новосибирске выпустил приказ о запрете вести страницы в некоторых социальных сетях.

Аспирант Виталий Саликов опубликован на своей странице пост с приказом руководства вуза, который запрещал пользоваться социальными сетями «Инстаграм»* и «Фейсбук»*, принадлежавших компании Meta, которая признала в России экстремистской.

По словам аспиранта, студентов и преподавателей СГУВТ обязали поставить подпись об ознакомлении с распоряжением в деканате. Особенно Виталия Саликова удивило то, что вуз прислал сообщение через мессенджер «Ватсапп», который также принадлежит той же самой экстремистской компании.

Данную информацию подтвердили и в университете. Однако там уточнили, что запрет распространяется только на ведение официальных групп вуза в запрещенных соцсетях. На личные же страницы данное распоряжение не распространяется.

*принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ

 

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