По словам аспиранта, студентов и преподавателей СГУВТ обязали поставить подпись об ознакомлении с распоряжением в деканате. Особенно Виталия Саликова удивило то, что вуз прислал сообщение через мессенджер «Ватсапп», который также принадлежит той же самой экстремистской компании.