В Толмачево задержался самолет в Якутию из-за ошибки в системе навигации

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Телеграм-канал «Aviaincident» первым сообщил о происшествии. По их данным, экипаж воздушного судна прервал взлет самолета В-738 с аэропорта Толмачево.
Борт должен был отправится в город Мирный в Якутии 14 января в 03:30 по новосибирскому времени. На момент публикации онлайн табло аэропорта Толмачево сообщает, что борт вылетел.
Эксплуатантом данного самолета является авиакомпания АО «Авиакомпания Алроса».
Ранее Atas.info сообщал о четырех детях, запертых в квартире ночью с 14 на 15 января в Новосибирске.