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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В Толмачево задержался самолет в Якутию из-за ошибки в системе навигации

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
Сбой навигации самолета в Новосибирске
Рейс Новосибирск — Мирный отложился из-за неисправности системы навигации.

Телеграм-канал «Aviaincident» первым сообщил о происшествии. По их данным, экипаж воздушного судна прервал взлет самолета В-738 с аэропорта Толмачево.

Борт должен был отправится в город Мирный в Якутии 14 января в 03:30 по новосибирскому времени. На момент публикации онлайн табло аэропорта Толмачево сообщает, что борт вылетел.

Эксплуатантом данного самолета является авиакомпания АО «Авиакомпания Алроса».

Ранее Atas.info сообщал о четырех детях, запертых в квартире ночью с 14 на 15 января в Новосибирске.

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#Новосибирск#Толмачево#Самолет#Задержка#Транспорт
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