Пожар в квартире на Забалуева в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
На месте возгорания работают 19 спасателей и пять единиц техники. Журналисты Новосибирского издания НГС сообщают о ликвидации очага возгорания.
По их информации, пожарный расчёт, получивший вызов в 22 минуты третьего справился с открытым возгоранием менее чем за полчаса.
Огонь охватил закрытую квартиру на четвёртом этаже дома. Пламя перекинулось на балкон, произошло задымление соседей.
Спасатели вскрыли квартиру и ликвидировали открытое горение. Из соседней квартиры было эвакуировано четыре человека.
Ранее Aas.info сообщал об эвакуации ТРЦ "Сан Сити"