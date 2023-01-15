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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Пожар в квартире на Забалуева в Новосибирске

Сегодня, 09:09
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Пожар в Новосибирске

В Новосибирске загорелась квартира на Забалуева

Пожарники ликвидировали возгорание на четвертом этаже десятиэтажки в Новосибирске.

На месте возгорания работают 19 спасателей и пять единиц техники. Журналисты Новосибирского издания НГС сообщают о ликвидации очага возгорания. 

По их информации, пожарный расчёт, получивший вызов в 22 минуты третьего справился с открытым возгоранием менее чем за полчаса. 

Огонь охватил закрытую квартиру на четвёртом этаже дома. Пламя перекинулось на балкон, произошло задымление соседей.  

Спасатели вскрыли квартиру и ликвидировали открытое горение. Из соседней квартиры было эвакуировано четыре человека. 

Ранее Aas.info сообщал об эвакуации ТРЦ "Сан Сити"

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#Пожар#Происшествия#Город#Новосибирск#Квартира#Улица Забалуева
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