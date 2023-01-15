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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Массовое ДТП с участием четырех иномарок произошло в Новосибирске

Сегодня, 07:59
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Массовая авария в Новосибирске

В Новосибирске четыре иномарки столкнулись на Винаповском мосту 

Массовая авария с участием четырех иномарок произошла в Кировском районе Новосибирска.

Вечером, 14 января, несколько автомобилей столкнулись на дорогах Новосибирска. Два Volkswagen Polo, Ford Fusion и Subaru Outback поучаствовали в массовой аварии на Винаповском мосту города. 

О происшествии сообщили в ВК-сообществе “АСТ-54”. По информации источника, ДТП было оформлено с материальным ущербом. Сведений о пострадавших на момент публикации не поступало. 

Ранее Atas.info сообщал о новосибирских спасателях, которые в ночь с 14 на 15 января дважды выезжали на помощь заблокированным в квартире детям.

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#ДТП#Новосибирск#Иномарки#Происшествия#Винаповский мост#Транспорт
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