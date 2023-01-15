Массовое ДТП с участием четырех иномарок произошло в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:06
Вечером, 14 января, несколько автомобилей столкнулись на дорогах Новосибирска. Два Volkswagen Polo, Ford Fusion и Subaru Outback поучаствовали в массовой аварии на Винаповском мосту города.
О происшествии сообщили в ВК-сообществе “АСТ-54”. По информации источника, ДТП было оформлено с материальным ущербом. Сведений о пострадавших на момент публикации не поступало.
Ранее Atas.info сообщал о новосибирских спасателях, которые в ночь с 14 на 15 января дважды выезжали на помощь заблокированным в квартире детям.