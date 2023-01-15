Похитители в масках, затолкавшие мужчину в машину возле ворот дома на ул. Охотская, задержаны, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на источник. Похищение произошло днем 14 января, нападавшие были в черной одежде и масках, угрожая оружием, они напали на двух мужчин, одного из них затолкали в белый Mitsubishi Lancer и увезли в неизвестном направлении. Второго пострадавшего доставили в отдел полиции сотрудники Росгвардии.

Жители дома сообщили, что во время похищения слышали выстрелы, нападение попала на камеры видеонаблюдения. Задержание произвели у дома в ЖК "Дивногорский" Ленинского района города Новосибирск. О подробностях похищения можно прочитать в материале Атас.Инфо.