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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Банда похитителей задержана в Новосибирске, похищенный мужчина найден живым

Сегодня, 06:34
Фото: Flickr
Банда похитителей задержана в Новосибирске

На тот же день после похищения человека в Новосибирске задержали банду преступников

Установлены и задержаны похитители, которые с применением предметов, похожих на оружие, затолкали в машину мужчину на улице Охотской в Заельцовском районе 14 января, местные жители заявляли о выстрелах.

Похитители в масках, затолкавшие мужчину в машину возле ворот дома на ул. Охотская, задержаны, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на источник. Похищение произошло днем 14 января, нападавшие были в черной одежде и масках, угрожая оружием, они напали на двух мужчин, одного из них затолкали в белый Mitsubishi Lancer и увезли в неизвестном направлении. Второго пострадавшего доставили в отдел полиции сотрудники Росгвардии.

Жители дома сообщили, что во время похищения слышали выстрелы, нападение попала на камеры видеонаблюдения. Задержание произвели у дома в ЖК "Дивногорский" Ленинского района города Новосибирск. О подробностях похищения можно прочитать в материале Атас.Инфо.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Криминал#Похищение#Следственный комитет
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