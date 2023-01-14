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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Избили и затолкали в машину: в Новосибирске неизвестные в масках похитили человека

Сегодня, 08:51
Фото: ВК/АСТ-54
Момент нападения

В Новосибирске неизвестные мужчины в масках похитили человека

В Заельцовском районе Новосибирска мужчины в масках избили и похитили человека, о чем стало известно из ВК-группы «АСТ-54».

По данным паблика «АСТ-54», инцидент произошел в субботу, 14 января в Заельцовском районе на улице Охотской. Возле ЖК «Эволюция» к двум молодым людям подъехал белый автомобиль.

Из него выбежала толпа мужчин в черных масках. Также при них были пистолеты. Они избили парней, а одного затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

Кроме того, местные жители заявляют о том, что слышали выстрелы в этом районе. Обстоятельства инцидента выясняются. На момент публикации официально информацию в ГУ МВД не прокомментировали.

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Напомним, ранее в Новосибирске мужчина избил девушку-подростка за замечание из-за собаки. Правоохранители ведут проверку. 

#Эмилия Губарева#Нападение#Происшествия#Криминал
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