Избили и затолкали в машину: в Новосибирске неизвестные в масках похитили человека

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
По данным паблика «АСТ-54», инцидент произошел в субботу, 14 января в Заельцовском районе на улице Охотской. Возле ЖК «Эволюция» к двум молодым людям подъехал белый автомобиль.
Из него выбежала толпа мужчин в черных масках. Также при них были пистолеты. Они избили парней, а одного затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.
Кроме того, местные жители заявляют о том, что слышали выстрелы в этом районе. Обстоятельства инцидента выясняются. На момент публикации официально информацию в ГУ МВД не прокомментировали.
Напомним, ранее в Новосибирске мужчина избил девушку-подростка за замечание из-за собаки. Правоохранители ведут проверку.