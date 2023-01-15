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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Три машины столкнулись на улице Большевистской в Новосибирске

Сегодня, 09:40
Фото: 1MI
Утренняя пробка в Новосибирске была вызвана массовым ДТП.
Утром 15 января ДТП с участием трех машин вызвало заторы на Большевистской улице Новосибирска.

Утренние пробелки на Большевистской улице у Бургонского моста были вызваны массовым ДТП.

Новосибирское издание НГС со ссылкой на собственные источники сообщает, что около девяти часов утра по местному времени ДТП с участием трех автомобилей практически полностью перекрыло движение по дороге. 

На момент публикации по данным 2ГИС проезд по Большевистской у Бугринского моста свободен. 

Ранее Atas.info сообщал о массовом ДТП с участием четырех иномарок в Новосибирске.

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#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Большевистская улица#Пробка
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