Три машины столкнулись на улице Большевистской в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Утренние пробелки на Большевистской улице у Бургонского моста были вызваны массовым ДТП.
Новосибирское издание НГС со ссылкой на собственные источники сообщает, что около девяти часов утра по местному времени ДТП с участием трех автомобилей практически полностью перекрыло движение по дороге.
На момент публикации по данным 2ГИС проезд по Большевистской у Бугринского моста свободен.
Ранее Atas.info сообщал о массовом ДТП с участием четырех иномарок в Новосибирске.