Подробности аварии фуры и автобуса сообщила областная ГИБДД

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Авария произошла в Искитимском районе сегодня в 16.30.
Грузовой автомобиль "Скания" столкнулся с рейсовым автобусом, который двигался по маршруту «Барнаул-Новосибирск».
В автобусе находились 30 пассажиров. Пострадала одна из них — женщина 1950 года рождения.
Сейчас на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение транспортного потока.
«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшей аварии», — сообщает телеграмм-канал «Госавтоинспекция Новосибирской области».
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области на трассе ДТП: у фуры свернуло кабину, автобус поврежден.