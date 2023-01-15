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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Подробности аварии фуры и автобуса сообщила областная ГИБДД

Сегодня, 14:45
Фото: Телеграм-канал "Госавтоинспекция Новосибирской области"
В аварии, которая произошла в Искитимском районе, пострадала женщина 1950 года рождения

Новосибирская ГИБДД сообщила информацию о ДТП фуры и автобуса

По предварительной информации столкновение произошло из-за ошибки водителя большегруза, машины марки "Скания", который выехал на встречную полосу.

Авария произошла в Искитимском районе сегодня в 16.30.

Грузовой автомобиль "Скания" столкнулся с рейсовым автобусом, который двигался по маршруту «Барнаул-Новосибирск».
В автобусе находились 30 пассажиров. Пострадала одна из них — женщина 1950 года рождения.
Сейчас на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение транспортного потока.
«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшей аварии», — сообщает телеграмм-канал «Госавтоинспекция Новосибирской области».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области на трассе ДТП: у фуры свернуло кабину, автобус поврежден.

#Происшествия#Транспорт#Новосибирская область#ДТП#Фура#Автобус#Столковение#Искитимский район
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