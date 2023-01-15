Подробности аварии фуры и автобуса сообщила областная ГИБДД

Грузовой автомобиль "Скания" столкнулся с рейсовым автобусом, который двигался по маршруту «Барнаул-Новосибирск».

В автобусе находились 30 пассажиров. Пострадала одна из них — женщина 1950 года рождения.

Сейчас на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение транспортного потока.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшей аварии», — сообщает телеграмм-канал «Госавтоинспекция Новосибирской области».