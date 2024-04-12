Проверенный рецепт вкусного кулича на Пасху 2024 — пошаговая инструкция

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Читательница Atas.info Елена Сергеевна поделилась с редакцией своим фирменным рецептом кулича. Он готовится просто, а получается таким вкусным. В основе выпечки будет творожное тесто без дрожжей.
Вам потребуется:
Формы диаметром 9.5-10 см для двух куличей.
Как готовить:
Подготовьте все продукты по списку. Они должны быть комнатной температуры. Промойте изюм в горячей воде, затем высушите салфеткой.
Мягкое сливочное масло взбейте вместе с сахаром миксером. Немного соли. По одному добавляйте яйца и каждый раз тщательно взбивайте. Добавьте мягкий творог, лимонный сок и цедру. Творог лучше всего пробить блендером. Взбейте все миксером. Добавьте изюм, перемешайте.
Добавьте отмеренное количество муки, соду, разрыхлитель и снова все хорошо перемешайте. Тесто для кулича готово.
Смажьте формочки или постелите туда пергамент. Распределите тесто. Лучше всего его залить до половины формы.
Выпекать при 170 градусов 45-50 минут. Проверяйте их на готовность зубочисткой (должна быть сухой)
Чтобы творожное тесто сразу не стало румяниться, а потом трескаться в духовке, накройте формы фольгой и выпекайте вместе с ней 20 минут. За это время тесто хорошо поднимется. Потом фольгу уберите и оставшееся время (30 минут) выпекайте уже без нее.
Творожные куличи с изюмом на Пасху готовы. Украсить их можно по вашему вкусу. Можно полить их глазурью, можно добавить мармеладки.