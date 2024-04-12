Проверенный рецепт вкусного кулича на Пасху 2024 — пошаговая инструкция

Чтобы творожное тесто сразу не стало румяниться, а потом трескаться в духовке, накройте формы фольгой и выпекайте вместе с ней 20 минут. За это время тесто хорошо поднимется. Потом фольгу уберите и оставшееся время (30 минут) выпекайте уже без нее.