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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Что может быть лучше вкусного кулича

Проверенный рецепт вкусного кулича на Пасху 2024 — пошаговая инструкция

12 апреля 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
Что может быть лучше вкусного кулича
Меньше месяца осталось до Светлой Пасхи. В 2024 году она празднуется 5 мая. Мы нашли самый вкусный рецепт главного блюда православного праздника.

Читательница Atas.info Елена Сергеевна поделилась с редакцией своим фирменным рецептом кулича. Он готовится просто, а получается таким вкусным. В основе выпечки будет творожное тесто без дрожжей.

Творожный кулич с изюмом

Вам потребуется:

  • Мука — 150 г
  • Творог мягкий — 150 г
  • Масло сливочное — 80 г
  • Сахар — 150 г (или по вкусу)
  • Яйца средние — 2 шт.
  • Лимонный сок — 10 г
  • Цедра — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Изюм — 100 г
  • Разрыхлитель — 0.5 ч. л.
  • Сода — 0.25 ч. л.
  • Ванилин — 0.5 г

Формы диаметром 9.5-10 см для двух куличей.

Вкусный рецепт пасхиВкусный рецепт пасхи
Вкусный рецепт пасхи
Фото: Изображение Midjourney

Как готовить:

Подготовьте все продукты по списку. Они должны быть комнатной температуры. Промойте изюм в горячей воде, затем высушите салфеткой.

Мягкое сливочное масло взбейте вместе с сахаром миксером. Немного соли. По одному добавляйте яйца и каждый раз тщательно взбивайте. Добавьте мягкий творог, лимонный сок и цедру. Творог лучше всего пробить блендером. Взбейте все миксером. Добавьте изюм, перемешайте.

Добавьте отмеренное количество муки, соду, разрыхлитель и снова все хорошо перемешайте. Тесто для кулича готово.

Смажьте формочки или постелите туда пергамент. Распределите тесто. Лучше всего его залить до половины формы.

Выпекать при 170 градусов 45-50 минут. Проверяйте их на готовность зубочисткой (должна быть сухой)

Чтобы творожное тесто сразу не стало румяниться, а потом трескаться в духовке, накройте формы фольгой и выпекайте вместе с ней 20 минут. За это время тесто хорошо поднимется. Потом фольгу уберите и оставшееся время (30 минут) выпекайте уже без нее.

Творожные куличи с изюмом на Пасху готовы. Украсить их можно по вашему вкусу. Можно полить их глазурью, можно добавить мармеладки.

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