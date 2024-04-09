Не из Италии, но тоже вкусно: 3 простых рецепта пасты на каждый день

Шаг №3. Репчатый лук очистите и нарежьте кубиками. На сковороде обжарьте лук в течение 2-3 минут. К луку добавьте куриное филе, жарьте, пока не побелеет. Поперчите, всыпьте любимые специи. Добавьте нарезанные свежие помидоры или томатный сок, соль и немного сахара (по желанию). Тушите 10 минут на медленном огне.