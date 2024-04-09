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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Не из Италии, но тоже вкусно: 3 простых рецепта пасты на каждый день

Не из Италии, но тоже вкусно: 3 простых рецепта пасты на каждый день

9 апреля 2024, 04:15
Фото: Изображение Midjourney
Не обязательно ехать в Италию, чтобы попробовать вкусную пасту. Мы нашли уникальные рецепты этого блюда, которые вас точно порадуют.

Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе

Рецепт вкусной пастыРецепт вкусной пасты
Рецепт вкусной пасты
Фото: Изображение Midjourney

Ингредиенты:

  • Спагетти — 150 г
  • Креветки вареные (неочищенные) — 300 г
  • Сыр пармезан (или любой твёрдый сыр) — 30-40 г
  • Сливки жирностью 20% — 180 мл
  • Вино сухое белое — 30 мл
  • Масло сливочное — 30 г
  • Лук репчатый — 40 г (0,5 шт.)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Паприка молотая — 1 ч. ложка
  • Петрушка свежая — 3-4 веточки

Как готовить:

Шаг №1. Подготавливаем все необходимые продукты. Чистим креветки. Добавляем соль, перец и половину паприки. Всё хорошо перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Шаг №2. Греем воду в кастрюле.

Шаг №3. В сковороде растапливаем половину сливочного масла и выкладываем креветки. Обжариваем по 2 минуты с каждой стороны.

Шаг №4. Чистим лук, нарезаем мелкими кубиками. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.

Шаг №5. Обжаренные креветки выкладываем на тарелку. В сковороду выкладываем оставшееся сливочное масло и лук. Обжариваем лук 2-3 минуты, затем добавляем чеснок.

Шаг №6. Варим спагетти. Не забудьте посолить воду.

Шаг №7. Вливаем в сковороду сливки и готовим 2-3 минуты. Пармезан натираем на мелкой терке, затем добавляем в сковороду. Солим, перчим.

Шаг №8. Убираем сковороду с огня, добавляем туда макароны и перемешиваем. Петрушку измельчить и посыпать сверху. Также посыпьте пасту сыром.

Спагетти с курицей в томатном соусе

Готовить пасту — легкоГотовить пасту — легко
Готовить пасту — легко
Фото: Изображение Midjourney

Ингредиенты:

  • Спагетти 250 г.
  • Куриные бедра — 2 шт.
  • Помидоры измельченные или томатный сок — 200 мл
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр твёрдый — 30 г
  • Масло растительное — 2-3 ст. ложки
  • Сахар (по желанию) — 1 ч. ложка
  • Соль — по вкусу
  • Перец свежемолотый — по вкусу
  • Базилик сушеный — по вкусу
  • Специи (на выбор) — по вкусу
  • Зелень свежая (для подачи) — 1 веточка

Как готовить:

Шаг №1. Отварите спагетти в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.

Шаг №2. Пока варятся спагетти, отделите куриное филе от кости, кожи и жира. Нарежьте филе небольшими кусочками.

Шаг №3. Репчатый лук очистите и нарежьте кубиками. На сковороде обжарьте лук в течение 2-3 минут. К луку добавьте куриное филе, жарьте, пока не побелеет. Поперчите, всыпьте любимые специи. Добавьте нарезанные свежие помидоры или томатный сок, соль и немного сахара (по желанию). Тушите 10 минут на медленном огне.

Шаг №4. Очистите чеснок, мелко порубите и добавьте в сковороду с курицей в томатном соусе. Всыпьте сушеный базилик. Тушите еще минут 5.

Шаг №5. К томатному соусу выложите сваренные спагетти. Перемешайте несколько минут. Подавайте спагетти в томатном соусе, посыпав тертым сыром и украсив листиками свежей

Макароны с грибами, беконом и сливками

Фото: Изображение Midjourney

Ингредиенты:

  • Лингвини — 100 г
  • Шампиньоны — 215 г
  • Бекон варёно-копчёный — 100 г
  • Лук репчатый — 70 г (1 некрупный)
  • Сливки жирностью 10 % — 80 мл
  • Чеснок — 10 г (2 зубчика)
  • Масло оливковое — 15 мл (1 ст. ложка)
  • Масло сливочное — 20 г
  • Петрушка свежая — 5 г (2-3 веточки)
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — ¼ ч. ложки
  • Сыр твёрдый (для подачи) — 50 г

Шаг №1. Сварите лингвини. Параллельно с приготовлением лингвини лук и чеснок очистить, лук нарезать некрупными кубиками, чеснок измельчить.

Шаг №2. Обжарьте лук на сковородке до мягкости.

Шаг №3. Нарежьте бекон крупными полосками. Добавьте его вместе с чесноком к луку. Мешайте 5-7 минут до румяности.

Шаг №4. Шампиньоны очистить, освежить срезы на ножках. Нарезать грибы средними кусочками. Сливочное масло и грибы добавить в сковороду. Жарить 5-7 минут.

Шаг №5. Порежьте петрушку, добавьте ее в сковороду вместе с лингвини. Влейте сливки.

Шаг №6. Приправьте все специями и солью. Посыпьте сыром. Блюдо готово.

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