Не из Италии, но тоже вкусно: 3 простых рецепта пасты на каждый день

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Ингредиенты:
Как готовить:
Шаг №1. Подготавливаем все необходимые продукты. Чистим креветки. Добавляем соль, перец и половину паприки. Всё хорошо перемешиваем и оставляем на 10 минут.
Шаг №2. Греем воду в кастрюле.
Шаг №3. В сковороде растапливаем половину сливочного масла и выкладываем креветки. Обжариваем по 2 минуты с каждой стороны.
Шаг №4. Чистим лук, нарезаем мелкими кубиками. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.
Шаг №5. Обжаренные креветки выкладываем на тарелку. В сковороду выкладываем оставшееся сливочное масло и лук. Обжариваем лук 2-3 минуты, затем добавляем чеснок.
Шаг №6. Варим спагетти. Не забудьте посолить воду.
Шаг №7. Вливаем в сковороду сливки и готовим 2-3 минуты. Пармезан натираем на мелкой терке, затем добавляем в сковороду. Солим, перчим.
Шаг №8. Убираем сковороду с огня, добавляем туда макароны и перемешиваем. Петрушку измельчить и посыпать сверху. Также посыпьте пасту сыром.
Ингредиенты:
Как готовить:
Шаг №1. Отварите спагетти в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.
Шаг №2. Пока варятся спагетти, отделите куриное филе от кости, кожи и жира. Нарежьте филе небольшими кусочками.
Шаг №3. Репчатый лук очистите и нарежьте кубиками. На сковороде обжарьте лук в течение 2-3 минут. К луку добавьте куриное филе, жарьте, пока не побелеет. Поперчите, всыпьте любимые специи. Добавьте нарезанные свежие помидоры или томатный сок, соль и немного сахара (по желанию). Тушите 10 минут на медленном огне.
Шаг №4. Очистите чеснок, мелко порубите и добавьте в сковороду с курицей в томатном соусе. Всыпьте сушеный базилик. Тушите еще минут 5.
Шаг №5. К томатному соусу выложите сваренные спагетти. Перемешайте несколько минут. Подавайте спагетти в томатном соусе, посыпав тертым сыром и украсив листиками свежей
Ингредиенты:
Шаг №1. Сварите лингвини. Параллельно с приготовлением лингвини лук и чеснок очистить, лук нарезать некрупными кубиками, чеснок измельчить.
Шаг №2. Обжарьте лук на сковородке до мягкости.
Шаг №3. Нарежьте бекон крупными полосками. Добавьте его вместе с чесноком к луку. Мешайте 5-7 минут до румяности.
Шаг №4. Шампиньоны очистить, освежить срезы на ножках. Нарезать грибы средними кусочками. Сливочное масло и грибы добавить в сковороду. Жарить 5-7 минут.
Шаг №5. Порежьте петрушку, добавьте ее в сковороду вместе с лингвини. Влейте сливки.
Шаг №6. Приправьте все специями и солью. Посыпьте сыром. Блюдо готово.