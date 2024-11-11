В Новосибирской области открыли волонтерский корпус 80-летия Победы

«В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне распоряжением правительства РФ утвержден план основных мероприятий, согласно которому в каждом регионе откроют волонтерский региональный корпус по подготовке и проведению празднования. И вот сегодня мы открываем такой корпус у нас. Стать добровольцем волонтерского корпуса может любой желающий. Это новый опыт, возможность стать частью главного события 2025 года и прикоснуться к великому прошлому», — отметила заместитель руководителя департамента молодежной политики Новосибирской области Светлана Королькова.