В Новосибирской области открыли волонтерский корпус 80-летия Победы

Posted 11 ноября, 10:41
Published 11 ноября, 10:41
Modified 11 ноября, 10:43
Updated 11 ноября, 10:43
В рамках церемонии открытия прошла дискуссионная площадка «80-летие Победы — как молодежь может содействовать сохранению исторической памяти», в которой принял участие ветеран Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Сбоев.
«В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне распоряжением правительства РФ утвержден план основных мероприятий, согласно которому в каждом регионе откроют волонтерский региональный корпус по подготовке и проведению празднования. И вот сегодня мы открываем такой корпус у нас. Стать добровольцем волонтерского корпуса может любой желающий. Это новый опыт, возможность стать частью главного события 2025 года и прикоснуться к великому прошлому», — отметила заместитель руководителя департамента молодежной политики Новосибирской области Светлана Королькова.
Правительство региона уделяет особое внимание поддержке работы по содействию сохранения исторической памяти, подчеркнули в правительственной пресс-службе.
Одной из основных задач работы корпуса станет сопровождение мероприятий, проводимых на территории региона в период с января по декабрь 2025 года, среди них: Всероссийская акция «Георгиевская лента», региональные акции «Свеча памяти», «Дорога к обелиску», «Их именами названы улицы».