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Posted 11 ноября, 10:41

Published 11 ноября, 10:41

Modified 11 ноября, 10:43

Updated 11 ноября, 10:43

Стать волонтером корпуса может любой желающий

В Новосибирской области открыли волонтерский корпус 80-летия Победы

11 ноября 2024, 10:41
Фото: nso.ru. Стать волонтером корпуса может любой желающий
Торжественное открытие регионального корпуса в Новосибирской области по подготовке и проведению празднования 80-й Победы в Великой Отечественной войне прошло 11 ноября.

В рамках церемонии открытия прошла дискуссионная площадка «80-летие Победы — как молодежь может содействовать сохранению исторической памяти», в которой принял участие ветеран Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Сбоев.

«В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне распоряжением правительства РФ утвержден план основных мероприятий, согласно которому в каждом регионе откроют волонтерский региональный корпус по подготовке и проведению празднования. И вот сегодня мы открываем такой корпус у нас. Стать добровольцем волонтерского корпуса может любой желающий. Это новый опыт, возможность стать частью главного события 2025 года и прикоснуться к великому прошлому», — отметила заместитель руководителя департамента молодежной политики Новосибирской области Светлана Королькова.

Правительство региона уделяет особое внимание поддержке работы по содействию сохранения исторической памяти, подчеркнули в правительственной пресс-службе.

Одной из основных задач работы корпуса станет сопровождение мероприятий, проводимых на территории региона в период с января по декабрь 2025 года, среди них: Всероссийская акция «Георгиевская лента», региональные акции «Свеча памяти», «Дорога к обелиску», «Их именами названы улицы».

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