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Он ориентирован на молодых людей и рассказывает о последних 50 годах в истории Луганской области: обо всех сложностях, победах, преодолениях и несгибаемой воле народа Донбасса.
Главная миссия проекта — помочь Луганску и Донбассу с интеграцией в современные российские реалии, рассказав молодежи всей страны о том, что Донбасс — это часть русского мира. Наша общая культура и история — это то, что нас объединяет и не может быть разрушено никакими внешними силами.
Понимая всю сложность работы с молодой аудиторией, мы стремились вложить сложное содержание в динамичную, неровную, и яркую художественную форму. Над проектом работала большая команда из историков, редакторов, продюсеров и режиссеров. Нами было изучено огромное количество исторических материалов и проведено несколько экспедиций на освобожденные территории. Ведущим мы пригласили самого крутого уроженца Алчевска, известного музыкального продюсера — Юрия Бардаша — создателя групп Грибы и Quest Pistols. Он в 2022 году понял, что будущее — за «русским миром» и не побоялся выступить на стороне России.
В фокусе проекта не только история Донбасса: в каждом выпуске рассказывается про экспонаты Луганского краеведческого музея. Они помогают отследить не только ход времени, но личные трагедии и судьбы людей, связанных с этими предметами.
Проект «Разработка контента и создание мультимедийных продуктов для новой экспозиции ГУК Луганский краеведческий музей „Новейшая история Луганщины“» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Проект реализуется компанией «Кивеста», которая специализируется на музейном проектировании для постоянных и временных экспозиций. Занимается разработкой музейных концепций, подбором контента, застройкой, бутафорией и созданием мультимедийных продуктов.
Все выпуски проекта доступны на страницы мастерской «Кивеста» ВКонтакте