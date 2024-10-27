День бабушек и дедушек 28 октября: что подарить близким

Подарок на День бабушек и дедушек не обязательно должен быть дорогим, но он обязательно должен быть искренним. Важно помнить, что самое ценное, что мы можем подарить близким, — это внимание и время, проведённое вместе. Независимо от выбранного подарка, постарайтесь сделать так, чтобы этот день стал для ваших бабушки и дедушки по-настоящему запоминающимся.