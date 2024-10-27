atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 01:39

Published 27 октября, 01:39

Modified 27 октября, 01:39

Updated 27 октября, 01:39

Идеи подарков для бабушек и дедушек

День бабушек и дедушек 28 октября: что подарить близким

27 октября 2024, 01:39
Фото: 1MI
Идеи подарков для бабушек и дедушек
Каждый год 28 октября мы отмечаем День бабушек и дедушек — день, когда можно выразить свою благодарность за заботу и мудрость старшего поколения. Важно не просто подобрать подарок, но и сделать его символом вашей любви и внимания.

Подарки со смыслом: как выбрать подарок бабушкам и дедушкам?

Прежде чем выбрать подарок, подумайте о его значении для пожилых людей. Чаще всего они ценят вещи, которые несут практическую пользу и создают комфорт, а также предметы, имеющие символический смысл, связанный с воспоминаниями и заботой. Вот несколько направлений, которые помогут вам подобрать подходящий презент.

Полезные подарки для дома

Вещи, которые делают жизнь удобнее, особенно актуальны для пожилых людей. Вот что можно подарить:

  1. Теплый плед или электрическое одеяло — это подарок, который будет согревать их в холодное время года.
  2. Эргономичная подушка или ортопедический матрас. Комфортный отдых помогает сохранить здоровье, а качественные ортопедические аксессуары снимут нагрузку с суставов и мышц.
  3. Настенные часы с крупным циферблатом. Часы с большими цифрами удобны для тех, у кого может быть снижено зрение.
  4. Кухонные приборы. Удобная мультиварка или хлебопечка облегчат приготовление любимых блюд, а также помогут разнообразить повседневное меню.
Подарите полезные подарки для дома для пожилыхПодарите полезные подарки для дома для пожилых
Подарите полезные подарки для дома для пожилых. Фото: 1MI

Подарки для здоровья

Забота о здоровье пожилых близких — это ценный вклад в их благополучие. Вот несколько полезных идей:

  • Подарочный сертификат на санаторно-курортное лечение. Прекрасная возможность отдохнуть и получить необходимые медицинские процедуры.
  • Набор для домашнего массажа: массажер для спины, ног или шеи. Особенно удобны модели с инфракрасным прогревом, которые расслабляют мышцы и снимают усталость.
  • Аромалампа и набор эфирных масел. Эфирные масла лаванды или эвкалипта создадут расслабляющую атмосферу и улучшат сон.
  • Увлажнитель или очиститель воздуха. В условиях городского климата и отопления этот прибор улучшит качество воздуха, создавая комфортную атмосферу в доме.
Порадуйте пожилых путевкой в санаторийПорадуйте пожилых путевкой в санаторий
Порадуйте пожилых путевкой в санаторий. Фото: 1MI

Подарки для тепла и уюта

Тепло и уют — ключевые аспекты домашнего комфорта для пожилых людей. Подарки, которые создают такую атмосферу, всегда будут уместны:

  1. Теплые шерстяные носки, свитер или жилет. Изделия из натуральной шерсти не только согревают, но и поддерживают оптимальную температуру тела.
  2. Шкатулка для хранения мелочей или украшений. Это не только красивый элемент декора, но и практичная вещь для хранения памятных вещиц.
  3. Электронная фоторамка. Фотографии детей, внуков и даже правнуков можно загружать в электронный альбом, и он будет постоянно показывать их.
Позаботьтесь об уюте близкихПозаботьтесь об уюте близких
Позаботьтесь об уюте близких. Фото: 1MI

Подарки для досуга и хобби

Если ваши бабушка или дедушка увлекаются чем-то особенным, подарки для хобби будут особенно приятны:

  • Книга любимого автора или подборка классики. Подберите книги, соответствующие их вкусам, или выберите современную литературу, которая может их заинтересовать.
  • Наборы для рукоделия. Если ваша бабушка любит вязать или шить, комплект качественных ниток или новый набор инструментов порадует её.
  • Головоломки и настольные игры. Игры помогают сохранять память и внимание, а также дарят время, проведённое в кругу семьи.
Порадуйте бабушек набром для рукоделияПорадуйте бабушек набром для рукоделия
Порадуйте бабушек набром для рукоделия. Фото: 1MI

Памятные подарки и символы внимания

Эмоции и воспоминания — это самый ценный подарок. Вот несколько идей, как сделать подарок действительно запоминающимся:

  1. Семейный альбом с фотографиями и пожеланиями. Распечатайте фотографии, на которых запечатлены важные моменты, и добавьте к ним искренние пожелания.
  2. Родословная книга или генеалогическое древо. Создание генеалогического древа — это возможность рассказать о своих корнях и сохранить память для будущих поколений.
  3. Видеооткрытка с поздравлением от всех членов семьи. Запишите трогательное видео, где каждый член семьи выскажет слова благодарности и любви.
Подумайте о памятных подаркахПодумайте о памятных подарках
Подумайте о памятных подарках. Фото: Изображение Midjourney

Практичные подарки для повседневной жизни

С возрастом у многих пожилых людей ухудшается здоровье, и подарки, которые облегчают повседневную жизнь, будут оценены по достоинству:

  • Набор натуральной косметики для ухода за кожей. С возрастом кожа требует особого внимания, и натуральная косметика на основе масел или витаминов окажется весьма полезной.
  • Одежда для дома и сна. Выберите мягкие и приятные к телу пижамы, халаты или удобные тапочки.
  • Телефон с большими кнопками и простой навигацией. Удобный мобильный телефон с большими кнопками и громким звуком станет незаменимым для тех, кто не слишком дружит с техникой.
Пусть подарок будет удобным для пенсионеровПусть подарок будет удобным для пенсионеров
Пусть подарок будет удобным для пенсионеров. Фото: 1MI

Впечатления и воспоминания

Подарки в виде эмоций и впечатлений часто оставляют самые теплые воспоминания. Взгляните на варианты, которые можно организовать для пожилых родственников:

  1. Поход в театр, музей или выставку. Культура и искусство помогают отвлечься от повседневности и погрузиться в приятную атмосферу.
  2. Семейный пикник. Организуйте небольшой пикник в парке или на природе — это создаст приятные воспоминания и подарит время для общения.
  3. Поездка по памятным местам. Если это возможно, посетите места, которые значимы для ваших бабушки и дедушки — например, район, где они познакомились.
Сводите бабушек и дедушек в театрСводите бабушек и дедушек в театр
Сводите бабушек и дедушек в театр. Фото: 1MI

Подарок на День бабушек и дедушек не обязательно должен быть дорогим, но он обязательно должен быть искренним. Важно помнить, что самое ценное, что мы можем подарить близким, — это внимание и время, проведённое вместе. Независимо от выбранного подарка, постарайтесь сделать так, чтобы этот день стал для ваших бабушки и дедушки по-настоящему запоминающимся.

День отца 2024: что подарить папе на праздник
Узнать подробнее
Читайте также:
«Пятилетку за 4 года»: вы ни за что не вспомните эти лозунги из СССР — тестТы точно не жил в СССР, если не знаешь эти 11 фраз из легендарных советских фильмовТолько рожденные в СССР пройдут этот тест — угадай советских актеров по детским фото
#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Память#Здоровье#Семья#Дом#Любовь#Подарки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика