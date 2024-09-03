Андрей Травников вместе с сотнями новосибирцев почтил память жертв теракта в Беслане

Акция, посвящённая памяти жертв трагедии 1–3 сентября 2004 года в школе №1 г. Беслана (Северная Осетия — Алания), проводится в Новосибирской области ежегодно. В памятном мероприятии приняли участие более тысячи человек — школьники, студенты, курсанты, ветераны воинской службы, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, представители органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, члены делегации Республики Северная Осетия — Алания. Собравшиеся на площади им. Пименова зажгли лампады, свечи, почтили память погибших при теракте минутой молчания.