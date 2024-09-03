atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

При захвате террористами школы в Беслане погибли сотни человек

Андрей Травников вместе с сотнями новосибирцев почтил память жертв теракта в Беслане

3 сентября 2024, 10:53
Фото: nso.ru
При захвате террористами школы в Беслане погибли сотни человек
Глава региона принял участие в памятной акции «Помним Беслан», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Акция, посвящённая памяти жертв трагедии 1–3 сентября 2004 года в школе №1 г. Беслана (Северная Осетия — Алания), проводится в Новосибирской области ежегодно. В памятном мероприятии приняли участие более тысячи человек — школьники, студенты, курсанты, ветераны воинской службы, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, представители органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, члены делегации Республики Северная Осетия — Алания. Собравшиеся на площади им. Пименова зажгли лампады, свечи, почтили память погибших при теракте минутой молчания.

Организаторами акции выступили департамент молодёжной политики Новосибирской области во взаимодействии с Агентством поддержки молодёжных инициатив и Новосибирским государственным университетом экономики и управления.

Читайте также:
SHAMAN написал песню-реквием в память о погибших в Крокус Сити ХоллеНовосибирский губернатор Травников почтил память блокадников на Пискаревском кладбищеНовосибирская мэрия отказалась от переноса «чернобыльской» стелы из Нарымского сквера
#Новосибирск#Память#Теракт#Жертвы#Беслан
Подпишитесь
Видео: как выглядит одна из самых плохих дорог Новосибирска
Сегодня, 09:16
Самые редкие имена для детей назвали в новосибирском ЗАГСе
Сегодня, 10:25
Стало известно, сколько потратят на ремонт памятника архитектуры в Новосибирске
Сегодня, 10:15
Строителя станции «Спортивная» признали недобросовестным подрядчиком
Сегодня, 10:15
Ученый из Новосибирска приговорён к 15 годам колонии за госизмену: что он сделал
Сегодня, 09:57
Ребенка вытащили из горящей квартиры в Новосибирске
Сегодня, 09:38