Новосибирский губернатор Травников почтил память блокадников на Пискаревском кладбище

Глава Новосибирского региона возложил цветы на Пискаревском кладбище. В мае 2009 года на нем открыли памятную плиту новосибирцам, защищавшим Ленинград. Также мемориал является памятным местом, посвященным жертвам бесчеловечной блокады города.