Новосибирский губернатор Травников почтил память блокадников на Пискаревском кладбище

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Глава Новосибирского региона возложил цветы на Пискаревском кладбище. В мае 2009 года на нем открыли памятную плиту новосибирцам, защищавшим Ленинград. Также мемориал является памятным местом, посвященным жертвам бесчеловечной блокады города.
«Сегодня наша страна отмечает памятную дату, которая отзывается в наших сердцах болью и невыразимой гордостью за наш народ — 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Новосибирск принял почти 130 тысяч ленинградцев. Мы помним и чтим всех, переживших блокаду и тех, кто принес свою жизнь в жертву ради свободы. Светлая память», — написал Андрей Травников в Telegram-канале.
Также Андрей Травников посетит общественную организацию «Ленрезерв» и примет участие в памятном митинге-реквиеме.
Напомним, что «Лыжню России-2024» в Новосибирске тоже посвятят памяти жертв блокады Ленинграда.