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27 января исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда

Новосибирский губернатор Травников почтил память блокадников на Пискаревском кладбище

27 января 2024, 11:55
Фото: Официальный сайт Пискаревского мемориального кладбища
27 января исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда

Губернатор НСО Андрей Травников возложил цветы к Пискаревскому мемориалу

27 января в России вспоминают 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. В памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава Новосибирского региона возложил цветы на Пискаревском кладбище. В мае 2009 года на нем открыли памятную плиту новосибирцам, защищавшим Ленинград. Также мемориал является памятным местом, посвященным жертвам бесчеловечной блокады города.

«Сегодня наша страна отмечает памятную дату, которая отзывается в наших сердцах болью и невыразимой гордостью за наш народ — 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Новосибирск принял почти 130 тысяч ленинградцев. Мы помним и чтим всех, переживших блокаду и тех, кто принес свою жизнь в жертву ради свободы. Светлая память», — написал Андрей Травников в Telegram-канале.

Также Андрей Травников посетит общественную организацию «Ленрезерв» и примет участие в памятном митинге-реквиеме.

Напомним, что «Лыжню России-2024» в Новосибирске тоже посвятят памяти жертв блокады Ленинграда.

В Новосибирске проведут памятную «Лыжню России» в честь снятия блокады Ленинграда
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#Общество#Видео#Новосибирск#Память#История#Андрей Травников#Мемориал#Санкт-Петербург#Александр Ляхов#Блокада Ленинграда
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