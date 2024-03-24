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На то, чтобы написать песню, записать ее и снять ролик у музыканта ушел один день

SHAMAN написал песню-реквием в память о погибших в Крокус Сити Холле

24 марта 2024, 09:22
Фото: youtube.com/SHAMAN
На то, чтобы написать песню, записать ее и снять ролик у музыканта ушел один день

Песню в память погибших в Крокусе выпустил певец SHAMAN

Видеоклип на памятную композицию появился на официальном youtube-канале певца. Доходы от показа рекламы певец намерен перечислить в помощь пострадавшим при теракте

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в концертном зале Крокус Сити Холл опубликовал видеоверсию своей новой песни-реквиема.

«Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», — написал музыкант в своем телеграм-канале.

Все доходы от монетизации видео Дронов намерен направить на помощь пострадавшим от рук террористов.

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