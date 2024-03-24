SHAMAN написал песню-реквием в память о погибших в Крокус Сити Холле

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в концертном зале Крокус Сити Холл опубликовал видеоверсию своей новой песни-реквиема.
«Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», — написал музыкант в своем телеграм-канале.
Все доходы от монетизации видео Дронов намерен направить на помощь пострадавшим от рук террористов.