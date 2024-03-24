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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Кровь требуется сотням пострадавших от теракта

Новосибирцев зовут сдавать кровь для пострадавших в Крокус Сити Холле

24 марта 2024, 07:36
Фото: 1MI
Кровь требуется сотням пострадавших от теракта
Жителей Новосибирска приглашают стать донорами в клиническом центре крови

Добровольных доноров крови и ее компонентов ждут в Новосибирском клиническом центре крови, он расположен в Ленинском районе по адресу ул. Серафимовича, 2/1. Все детали можно уточнить по телефону 353-79-60.

Кроме того, после теракта, который произошел 22 марта в концертном зале Крокус Сити Холл городская социальная справочная служба в круглосуточном режиме отвечает на вопросы и принимает заявки на оказание помощи. Телефон колл-центра 375-87-87.

Воскресенье, 24 марта, объявлено днем национального траура. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. На текущий момент известно о 133 погибших, но эта цифра может измениться в большую сторону.

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