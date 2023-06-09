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Кладбище обрушается на берегу Берди под Новосибирском — могилы катятся в реку

9 июня 2023, 02:29
Фото: 1MI
Кладбище может разрушиться

Под Новосибирском обрушается кладбище на берегу реки Бердь

На берегу реки Бердь, рядом с селом Тальменка Искитимского района, 30 захоронений на кладбище оказались под угрозой обрушения в воду, которая быстро подмывает берег.

Кладбище в селе Новосибирской области, расположенное на берегу реки Бердь, попало под угрозу обрушения: прибрежный склон подмывается водой, и возможно 30 захоронений скатятся в реку. Многие местные жители хоронят своих родных здесь уже давно. Эту тему подняли общественники в ВК-группе «Народный фронт Новосибирская область».

Однако территория кладбища не оформлена по всем правилам: она не узаконена и находится на землях лесного фонда. Ждать помощи от муниципалитета или ритуальных служб местные жители не могут.

Поэтому представители «Народного фронта» планируют отправить запросы в инстанции и прокуратуру, чтобы найти способ сохранить берег и избежать обрушения могил. В идеале, кладбище должно быть официально зарегистрировано и охраняться соответствующими службами, или как минимум необходимо укрепить берег.

Видео: Народный фронт НСО
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